Festivals offensifs ce week-end dans la LHCS

Un calendrier de quatre rencontres était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

À la lueur des résultats, il s’est inscrit beaucoup de buts dans certaines de ces rencontres, notamment à Saint-Prosper vendredi soir avec 13 et à Saint-Charles le même soit avec 12, dans une soirée à oublier toutefois pour l’équipe locale.

Quatre buts pour Justin Bernier

De solides performances de Justin Bernier, avec quatre buts et une aide, ainsi que de Jean Daniel Gauthier, avec cinq points dont deux buts, ont conduit le Décor Mercier de Montmagny vers un gain de 8-5 sur les Hunters dans un match présenté le vendredi 1er décembre au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Les Hunters ont dominé la première période, prenant les devants 2-0 avec des filets de Jacob Roy-Lalonde à 2:04 et d’Alexandre Roy à 12:34 avant que Justin Bernier ne rétrécisse l’écart avec son premier du match un peu plus de deux minutes plus tard, à 14:42.

Six buts, dont quatre par le Décor Mercier, ont été inscrits en deuxième. Les visiteurs ont tout d’abord créé l’égalité alors que Justin Bernier inscrivait son deuxième de la rencontre à 5:13, mais Maxime Cormier a momentanément redonné l’avance aux locaux à 8:54 sur des aides de Francis Drouin et Jérémie Roy.

Après que Justin Bernier eut de nouveau créé l’égalité à 10:40, Étienne Blais a donné l’avance pour la première fois au Décor Mercier à 15:13. Alexandre Roy, avec son deuxième de la rencontre à 16:31, a porté la marque 4-4, mais un filet de Jean Daniel Gauthier, alors qu’il ne restait que 11 secondes à jouer à l’engagement, a permis au Décor Mercier de rentrer au vestiaire avec un but d’avance.

Ce filet tardif, en fin de deuxième, a certes eu un effet positif pour le Décor Mercier qui a amorcé le troisième engagement en force, Justin Bernier avec son quatrième de la rencontre à 1:50 et Jean-Daniel Gauthier, lors d’un avantage numérique à 3:31, donnant une avance de 7-4 aux visiteurs. Jérémie Roy, avec son 9e de la saison, a ramené cet écart à deux buts à 11:15, mais Étienne Bernier a scellé l’issue de cette rencontre en rétablissant l’écart de trois buts avec son quatrième du match tout de suite après, à 13:31.

Victoire du Pavage Jirico à domicile

Pendant ce temps au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, une poussée de quatre buts sans réplique en troisième période a mené le Pavage Jirico vers un gain de 5-1 sur le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Louis-Charles Hallé, avec un but en avantage numérique à 10:06, a inscrit le seul filet de la première pour les locaux, la réplique du Plastiques Moore venant en deuxième par l’entremise du capitaine Charles Dulac-Simard qui a créé l’égalité sans aide à 6:10. Fait à noter, les visiteurs ont complètement dominé cet engagement avec 16 tirs au but contre six, le gardien Félix-Antoine Leblond tenant le fort pour les locaux.

Le pointage est resté le même jusqu’en troisième alors que les locaux ont pris les devants à 6:44, Émile Lambert inscrivant son 3e de la saison sur une passe d’Édouard Ouellet. Le match s’est joué en fin d’engagement alors que Zachary Ouellet à 15:22 et Nicolas Lamarre, à 17:15, inscrivaient les filets d’assurance pour les vainqueurs. Zacharie Dumas a complété la marque avec un but dans un filet désert à 18:44.

Le Giovannina écrase les Éperviers

Dans le dernier match présenté vendredi soir à l’aréna de Saint-Charles, le Giovannina de Sainte-Marie, meneur au classement général, a servi une leçon de hockey aux Éperviers de l’endroit, signant une victoire sans équivoque de 9-3 devant les Bellechassois.

Les Beaucerons ont pris le contrôle du match dès l’engagement initial avec trois buts contre un pour les locaux. Samuel Landry a tout d’abord profité d’un avantage numérique pour donner les devants au Giovannina à 5:12, Christopher Nadeau à 12:34 et Landry, avec son deuxième de l’engagement à 14:47, suivant avec deux buts en un peu plus de deux minutes.

Jessy Croteau a rétréci l’écart avec son 5e de la saison à 19:06, mais les Mariverains ont mis le match hors de portée des Éperviers avec trois buts en un peu moins de deux minutes en fin de deuxième, soit deux de Jacob Roy à 16:29 et 18:12, ce dernier en avantage numérique, entrecoupés du 4e de l’année de Félix-Antoine Chabot à 17:21.

Après avoir rétréci l’écart à 6-2 par l’entremise de Tristan Lapierre à 3:45, les Éperviers ont vu William Dumont répliquer 13 secondes après le filet de Lapierre, portant ainsi la marque 7-2. Philippe Leclerc et Alexis Guillemette ont aussi marqué pour Sainte-Marie, Vincent Blackburn inscrivant le dernier filet des Éperviers qui ont été dominés 35-29 au chapitre des tirs au but.

Lotbinière dispose du Familiprix

Dans le dernier match du week-end présenté le dimanche 3 décembre en après-midi au Centre Frameco de Saint-Joseph, un tour du chapeau de Jason Pitt et une performance de trois points de son coéquipier Laurent Demers ont mené les Mercenaires de Lotbinière vers un gain facile de 6-1 sur le Familiprix.

Pitt a donné les devants aux visiteurs à 7:59 et Laurent Demers a inscrit ce qui allait devenir le but gagnant 44 secondes plus tard.

Les Mercenaires ont ajouté trois buts en période médiane : Jordan Hewey a donné les devants aux siens à 13:40, puis Jason Pitt a mis le match définitivement hors de portée du Familiprix avec deux autres filets, son deuxième étant inscrit en désavantage numérique à 15:25.

Alexandre Mathieu a privé le gardien Thomas Boucher d’un jeu blanc avec son deuxième de l’année à 5:33 et Jayson Bêty a complété la marque à 19:41 pour les Mercenaires qui ont outrageusement dominé avec 47 tirs au but contre 25.

Classement et statistiques

Avec sa victoire à Saint-Charles vendredi, le Giovannina de Sainte-Marie consolide sa première place en tête de la section Ouest et du classement général avec 16 points en 10 matchs, quatre de mieux que Saint-Joseph qui a disputé 11 rencontres jusqu’ici. Lotbinière et Saint-Prosper suivent avec dix et huit points respectivement.

Dans l’Est, Saint-Jean-Port-Joli a pris la tête à l’issue des matchs du week-end, le Pavage Jirico ayant maintenant 12 points en 10 matchs, un de mieux que Saint-Charles et Montmagny qui ont toutefois un match en main. Saint-Damien demeure dernier de la section et du classement général avec quatre points en neuf matchs.

Deux joueurs du Giovannina de Sainte-Marie trônent actuellement en tête du classement des pointeurs, soit William Dumont et Samuel Landry avec 17 points chacun, un de mieux que Jean Daniel Gauthier de Montmagny et Bryan Lemieux de Saint-Prosper. Chez les gardiens, Félix-Antoine Leblond du Pavage Jirico domine avec six victoires contre cinq pour Jean-Philippe Fecteau de Sainte-Marie.

Prochains matchs

Notons que trois rencontres seulement seront à l’affiche le week-end prochain, celles-ci étant toutes présentées le vendredi 8 décembre. Dans un premier temps, Saint-Charles visitera Saint-Prosper à compter de 20 h ; à 20 h 30, Montmagny sera du côté de Saint-Joseph et enfin, Sainte-Marie recevra Lotbinière à compter de 21 h.

Rédaction: Serge Lamontagne, relationniste