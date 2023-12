Tournoi de hockey olympique: l'inscription est en marche

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mercredi 6 décembre, le dépôt d'une demande d'aide financière de 20 M$ au gouvernement du Québec, concernant son projet de stade de soccer intérieur. Cette aide permettrait à la ville de participer à hauteur de 11,6 M$, en plus des 7,5 M$ du milieu et des partenaires, sur une somme totale de plus de 39 ...