Patinage artistique : deux jeunes Beauceronnes récompensées

La période d'inscription a présentement cours pour le tournoi de hockey olympique qui se tiendra les 13 et 14 janvier 2024 à l’aréna Marcel Dutil de Saint-Gédéon-de-Beauce. Un total de 12 équipes pourront participer à l'événement, dans les classes Participation et Récréation, et chacune d'entre elles sont assurées de jouer au moins trois parties. ...