Les Lynx M18D1 Relève sont couronnés champions à Jonquière

Cette dernière fin de semaine, les Lynx M18 D1-Relève, de l'École Jésus-Marie de Beauceville, participaient au Défi RSEQ de Jonquière qu'ils ont remporté.

L'équipe beauceronne a amorcé le tournoi jeudi dernier, en affrontant Kupper Academy, qui a tenté, tant bien que mal, de résister à l’offensive des Lynx mais a dû baisser pavillon après 5 buts sans riposte.

La deuxième partie s’est jouée le vendredi midi contre l’équipe locale et première au classement de la Section Est, la Polyvalente Arvida. Très tôt dans la partie, les Lynx ont trouvé le fond du filet avant que les Bleus et Or d’Arvida arrivent à égaliser la marque. Ces deux buts ont donné le ton au reste de la partie avec un jeu beaucoup plus physique et intense. Les Lynx sont arrivés toutefois à se démarquer en marquant deux autres buts avant la fin de la première période.

Début de deuxième, la formation de Beauceville a marqué rapidement pour prendre une avance plus confortable au compte de de 4 à 1. Arvida réduit l’écart en milieu de deuxième profitant d’un avantage numérique. Aucun but en troisième période a permis aux Lynx de repartir avec la victoire et se classer pour les quarts de finale samedi soir.

C’est contre les Montagnards de la Polyvalente de Thetford Mines que les Lynx ont eu rendez-vous. Le jeu rapide de l'ÉJM a permis de repartir avec une victoire de 6 à 0 se qualifiant pour la demi-finale.

C’est contre la polyvalence Armand St-Onge d’Amqui que les Lynx ont joué la demi finale dimanche, 10 décembre. Ce fut une partie serrée jusqu’à la toute fin. Les Lynx ont été en mesure de compter le premier but en première période et ont été capables de garder cette légère avance jusqu’en troisième période avant de compter leur deuxième but. Malgré la tentative de remontée de l’équipe adverse en retirant leur gardien, les Lynx ont su fermer le jeu et garder leur avance les qualifiant pour la grande finale de l’après-midi.

C’est contre le Collège St-Hilaire, premier de la division Centre, que les Lynx ont disputé la grande finale. Avec beaucoup d’effort et de persévérance, ils ont de nouveau pris les devants avec un but en avantage numérique en première période. La partie est restée, encore une fois, serrée jusqu’à la toute fin. Deux buts rapides dans la dernière minute de la troisième période ont scellé le sort du match couronnant ainsi les Lynx champions du Défi RSEQ M18 de Jonquière.

Les joueurs des Lynx devront se remettre de leurs émotions rapidement alors qu’ils joueront trois parties locales en trois jours à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville le week-end prochain.

Les Lynx affronteront à deux reprises le Collège de Lévis (vendredi le 15 décembre à 17 h et samedi le 16 décembre à 13 h 45. Dimanche à 14 h, ce sera autour de l’équipe de l’école secondaire de la Découverte d’être l’adversaire des Lynx.

Il y aura une présentation spéciale avant leur partie du vendredi le 15 décembre alors que les finissants 2022-2023 recevront un présent et ainsi marquant le début d’une nouvelle tradition chez les Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

Autres matchs à venir

Les autres équipes des Lynx hockey étaient en congé la fin de semaine dernière. Voici l'horaire des parties qu'ils disputeront ce week-end à l'arna ÉJM/René-Bernard de Beauceville.

Lynx M13 D1

Ils affronteront l’Académie Saint-Louis ce vendredi 15 décembre à 11 h, le Collège de Lévis samedi à 16 h, et la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette le 17 décembre à 13 h.

Lynx M15 D1 relève

Les Lynx quitteront pour Roberval le jeudi 14 décembre pour participer au Défi RSEQ. Ils affronteront la Polyvalente La Samare à Roberval vendredi et, la même journée, l’équipe du Collège Français.

Rédaction: Michel Mercier, Directeur adjoint aux sports et aux infrastructures.