Le centre de ski Saint-Georges est ouvert

Le Centre de ski Saint-Georges a finalement ouvert sa saison, hier, soit quatre jours plus tard que prévu.

En effet, la pluie abondante dans la dernière semaine et une hausse de la température a empêché une mise en service le 22 décembre, comme il était prévu.

L'équipe des canons à neige a permis de regarnir les pentes. La météo annonce un refroidissement à compter de jeudi avec des précipitations de neige qui devraient débuter en soirée pour se poursuivre vendredi.

Aujourd'hui, les pentes sont accessibles de 9 h à 17 h. Le centre sera ouvert jusqu'au 31 décembre ainsi que du 2 au 8 janvier inclusivement.

Les skieurs et les skieuses peuvent consulter le site Web et la page Facebook du centre de ski pour obtenir plus de détails.