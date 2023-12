Les Chevaliers de Lévis s'inclinent en finale

Le Challenge CCM présenté par la LHM18AAAQ est bien connu par l’organisation des Chevaliers. Il s’agit d’une sixième présence consécutive en finale de ce tournoi et une huitième lors des dix dernières années.

Pour cette 17e édition, les Grenadiers agissaient comme hôtes du tournoi. Place à la finale alors que c’est les Cantonniers de Magog qui attendaient les Chevaliers.

La frénésie de la finale est à son plus haut niveau lors des premiers instants du match alors qu’on sent les joueurs légèrement nerveux. Les Chevaliers obtiennent un avantage numérique dès les tout premiers instants, mais ne peuvent battre le gardien Labbé. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Magog de profiter d’une attaque à cinq et ces derniers s’assurent de prendre les commandes suite au filet de Charles-Antoine Adam. Malgré que les Chevaliers aient passé du temps en zone défensive, ils réussissent à limiter les dégâts et retourner au vestiaire en retard d’un seul but. Après 20 minutes, c’est 1-0 Magog.

Les Chevaliers redoublent d’ardeur et ne voudront pas laisser l’écart s’agrandir contre la troupe de Samuel Collard. Cependant, encore en avantage numérique, Simon-Xavier Cyr bat Antoine Proulx suite à une déviation. Les buts s’enchaînent pour les Cantonniers alors qu’ils inscrivent deux autres buts sans riposte pour porter leur avance à 4-0. Des filets d’Antoine Boudreau et Mavrik Duhaime. Pier-Luc Giguère décide d’effectuer un changement de gardien alors qu’il retire Antoine Proulx pour Philippe Boucher. Le changement semble favorable alors que Nathan Langlois récupère un retour de lancer et bat Kyan Labbé avec 4 secondes à faire au deuxième tiers.

Une chose est certaine, les Lévisiens demeurent combattifs et espère renverser la vapeur en tout début de période alors qu’ils passent de nombreuses minutes dans le territoire ennemi. Suite à une sortie du banc de punition, Mavrik Duhaime s’échappe et bat Philippe Boucher pour redonner une avance de quatre buts aux Cantonniers. À mi-chemin de la dernière période, Brandon Delarosbil bat le cerbère des Cantonniers d’un tir de la ligne bleue. Avec 5 minutes à faire, l’entraîneur-chef de la formation lévisienne retire son gardien au profit d’un sixième joueur, mais la stratégie ne fonctionne pas alors que Duhaime inscrit son tour du chapeau dans une cage abandonné. La marque finale, 6-2 pour les Cantonniers.

Les Chevaliers désirent remercier le comité organisateur et les Grenadiers de Châteauguay pour l’accueil lors de la dernière semaine. La 18e édition du Challenge CCM sera de retour pour les deux prochaines années au Complexe Multisport de Châteauguay. Pour les Chevaliers, le retour sur la patinoire se fera le 5 janvier 2024 alors que ce sera Mikaël Tam et le Blizzard du Séminaire Saint-François qui seront en visite à l’Aréna de Lévis dès 19h30.

Les joueurs du match sont :

Nathan Langlois des Chevaliers

Mavrik Duhaime des Cantonniers