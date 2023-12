Les Lynx M18D1 Relève sont couronnés champions 

Les équipes des Lynx hockey de Beauceville étaient sur la glace en fin de semaine et les M18D1 Relève ont été couronnés champions.

Après une fin de semaine victorieuse au Défi RSEQ de Jonquière, les M18 étaient de retour à domicile pour une dernière fin de semaine de trois parties avant la pause des Fêtes. Les deux premières parties étaient jouées contre le Collège de Lévis.

Le vendredi 15 décembre dernier, on a eu droit à une partie serrée jusqu’à la fin de la deuxième période. Malgré de nombreuses punitions, Lévis menait seulement que par un but. L’indiscipline des Lynx, en troisième période, a fini par profiter aux Commandeurs, qui sont repartis avec une victoire de 5 à 1.

Samedi, les Lynx tentaient de se reprendre. Les Commandeurs ont encore été les premiers à trouver le fond du filet avant que les Lynx égalisent la marque. Lévis a repris les devants en ajoutant deux autres buts prenant alors les devants 3 à 1. L’équipe de Beauceville n’a pas abandonné et elle est arrivée à faire une remontée et ainsi égaliser avant la fin de la deuxième période. Les pénalités, nombreuses de part et d’autre, ont eu un impact majeur sur l’issue de la rencontre. En effet, six des neuf buts de la partie ont été marqués en avantage numérique. Les Lynx se sont finalement inclinés une deuxième fois contre Lévis et, cette fois, par la marque de 5 à 4.

La dernière partie de la fin de semaine s’est jouée contre les Broncos de l’école secondaire La Découverte. C’était la première fois, cette saison, que les deux équipes s’affrontaient. À seulement 18 secondes du début de la partie, les Broncos prenaient déjà les devants. Les Lynx se sont regroupés et ils ont égalisé quelques minutes plus tard. Beauceville a retraité au vestiaire à la fin de la première période en menant 3 à 2. La deuxième période a été celle des Lynx. Ces derniers ont marqué trois buts sans riposte. Un dernier but a été marqué en troisième par les Broncos. Les Lynx ont fini leur fin de semaine avec une victoire de 6 à 3.

Après avoir joué huit parties en deux semaines, les Lynx pourront reprendre des forces pendant la période des Fêtes alors que leurs prochaines parties se dérouleront à l’aréna EJM/René-Bernard les 13 et 14 janvier prochains pour affronter l’école secondaire Armand-Saint-Onge.

Lynx M13 D1

Les Lynx étaient face à un imposant programme triple, cette fin de semaine, à Beauceville. Vendredi, l’équipe de l’Académie Saint-Louis s’est présentée gonflée à bloc. Ces derniers cherchaient leur repère sur la glace. Il s’agit d’un match à oublier pour les M13.

Le samedi 16 décembre, ce sont les Commandeurs de Lévis qui étaient les visiteurs. Un match qui a débuté de façon agressive pour nos Lynx, un peu de malchance et un manque de concentration ainsi que de persévérance ont fait en sorte que les M13 ont laissé la victoire à l’adversaire.

Dimanche, le vent a tourné face à L’Ancienne-Lorette; un travail acharné et une combativité nouvelle ont amené ce match à l’égalité après trois périodes. Les tirs de barrage ont donné la victoire aux visiteurs, malheureusement.

Au retour de la pause des Fêtes, c’est l’Académie Saint-Louis qui recevra les Lynx lors d’un affrontement au Complexe 3 glaces le 6 janvier à 16 h.

Lynx M15 D1 relève

L’équipe M15D1 relève était du côté de Roberval le week-end dernier lors du défi RSEQ. Les Lynx ont joué leur premier match vendredi matin 15 décembre, et affrontaient la Polyvalente La Samare; une belle victoire 3-2. Puis, en fin de journée, la troupe de l’entraîneur Bêty affrontait le Collège Français. La partie a été serrée jusqu’à la toute fin, et les Lynx ont finalement ouvert la marque pour l’emporter 1-0.

Samedi, les Lynx affrontaient le Collège Clarétain. Ce fut un match à sens unique pendant lequel les Lynx l’ont emporté 9-1. Une 2e partie s’est tenue dans la journée du samedi pour le quart de finale contre les Zénith de Saint-Marc-des-Carrières. Les jeunes ont bien travaillé, avec beaucoup d’intensité et de caractère, mais, malheureusement, les Lynx se sont inclinés 3-1. Cette défaite a mis fin au parcours de nos Lynx quatre parties en deux jours.

Un congé pour la période des Fêtes sera mérité pour l’équipe. Les Lynx seront de retour sur la glace le samedi 6 janvier prochain au Complexe 3 glaces pour y affronter l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

Lynx M15 D2

Les Lynx étaient inactifs la fin de semaine dernière alors qu’ils joueront à L’Ancienne-Lorette le 6 janvier prochain.