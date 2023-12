Une victoire et une défaite pour le Perfection-Auto

L'équipe du Perfection-Auto était en action dans deux matchs lors de la fin de semaine passée.

Tout d’abord, vendredi 15 décembre, à La Guadeloupe, le Perfection-Auto l’emporte par la marque de 6 à 0 sur la formation de Haute-Beauce.

Le gardien Clément Marois obtient le jeu blanc. Jacob Bolduc se démarque avec 1 but et 2 passes. Cédrik Fortier est nommé joueur du match Thai zone avec 1 but et une excellente performance lors des désavantages numériques.

Le lendemain à Saint-Prosper, la formation de Coleraine soutire un gain de 7 à 5. Justin Dubé enfile 2 buts dans la défaite. Il faut dire que le gardien Gabriel Maheux a été blessé et comme son coéquipier n’était pas disponible pour la rencontre, il n’a pu être remplacé et n’a pas voulu être retiré du match montrant un grand courage. On lui attribue le joueur du match Thai zone pour ce geste remarquable.

« Ce fut un bon match, mes gars ont bloqué des rondelles pour aider leur gardien incommodé, on est revenu de l’arrière, mais l’indiscipline a ramené Coleraine dans la partie et avec moins de 2 minutes à faire, j’ai retiré le gardien pour tenter le tout pour le tout, sans succès. Mais avec 5 joueurs réguliers en dehors de l’alignement en raison de blessure et après avoir gagné 11 matchs d’affilée incluant le tournoi de Mirabel, je ne peux qu’être fier de mes joueurs qui ont démontré beaucoup de résilience et d’effort », a expliqué l’entraîneur, Stéphane Poulin.

Le week-end prochain, il y aura une pause. Le Perfection-Auto sera de retour sur la glace le 30 décembre en recevant Saint-Victor.