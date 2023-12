Les Condors veulent récolter 1000 toutous ce soir

Alors qu'ils reçoivent le Phœnix de Montréal, ce soir au Centre sportif Lacroix-Dutil, les Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches invitent les partisans et les partisanes à apporter un toutou, qui sera lancé sur la glace à l'occasion du premier but marqué par l'équipe beauceronne.

L'objectif est de récupérer mille peluches, qui seront redistribuées auprès des jeunes des différents centres communautaires de la région, à compter du 27 décembre, par les joueurs eux-mêmes.

Cette initiative est née de la volonté des étudiants-athlètes de s'impliquer dans la vie de leur communauté et témoigne de leur engagement au-delà du terrain, explique Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches. « Nous sommes fiers de l'engagement de nos joueurs envers la communauté et de leur désir de faire une différence dans la vie des jeunes de la région. Cette initiative incarne les valeurs de solidarité et d'entraide qui sont chères à notre institution », a déclaré le directeur.

Pour ce match, l’organisation des Condors distribuera également une centaine de billets aux membres du personnel du Programme jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, dans un geste de reconnaissance envers ceux et celles qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des jeunes.

Les billets pour assister à ce match, qui débute à 20 h, sont en vente au coût de 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants-es et gratuits pour les moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte. Ils disponibles à la billetterie du Centre sportif Lacroix-Dutil le jour du match ou en ligne en cliquant ici.