Marie-Philip Poulin en action ce soir pour le match inaugural de Montréal

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin aura ses patins bien chaussés lorsqu'elle sautera ce soir sur la glace du TD Place à Ottawa, alors que l'équipe de Montréal disputera son match inaugural au sein de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

« C'est super excitant! », avait-elle avoué en octobre dernier, lors d'une entrevue vidéo avec EnBeauce.com, après l'annonce de son embauche comme attaquante de l'équipe, avec la gardienne de but, Ann-Renée Desbiens, et l'attaquante Laura Stacey.

Qui plus est, la hockeyeuse de 32 ans entreprendra ce nouveau droit dans sa carrière en arborant le «C» sur son chandail. La nouvelle a été annoncée vendredi dernier.

Montréal (les six équipes du circuit n'ont toujours pas de nom autre que celui de leur ville) disputera ses trois premières rencontres sur la route. Après Ottawa aujourd'hui, le club sera au Minnesota le 6 janvier et à New York le 10 janvier.

MPP et ses coéquipières joueront une première partie devant leurs partisans le 13 janvier, alors qu'elles recevront la formation bostonienne. Cette joute se déroulera à guichets fermés puisque les 4043 places de l'Auditorium de Verdun ont été vendues en sept minutes!

Par la suite, New York visitera Montréal au Centre Bell le 16 janvier et les Torontoises seront dans la métropole québécoise le 20 janvier (Auditorium de Verdun).

Le réseau RDS diffusera 16 des 24 matchs de saison régulière de l'équipe montréalaise, qui se termine le 4 mai, en plus des séries éliminatoires.

En parallèle, neuf rencontres seront présentées en direct sur ICI Tou.tv, et sur le site de Radio-Canada Sports, dont deux le seront aussi au petit écran, à ICI Télé, soit le tout premier match à domicile de l'équipe montréalaise, le 13 janvier, contre Boston, et de celui du 24 février, contre Ottawa.

Par ailleurs, Air Canada a annoncé jeudi dernier son partenariat avec le circuit en devenant le transporteur aérien officiel des six équipes initiales de la ligue.