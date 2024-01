Louis-David Veilleux et Justin Breton célèbrent une 10e saison consécutive comme coéquipier

Depuis le novice, Louis-David Veilleux, originaire de Saint-Georges, et Justin Breton, originaire de Saint-Léon-de-Standon, sont coéquipiers.

Après avoir évolué ensemble dans l’atome, le peewee et bantam, ils ont par la suite été confirmés en même temps aux Chevaliers de Lévis avant de poursuivre avec les Condors pour une 10e saison consécutive.

Depuis quelques années, il existe de plus en plus de chemins différents afin de poursuivre son développement au hockey, il est donc assez rare que les jeunes se suivent dans les mêmes équipes au fil du temps. Les deux recrues de 17 ans en sont à leur 10e saison consécutive ensemble et leur amitié ne fait aucun doute. Il n’est pas rare de les voir s’amuser ensemble avant les entraînements ou lors de leurs temps libres.

L’attaquant Justin Breton a été acquis via une transaction avec l’Everest de la Côte-du-Sud et a été repêché par les Mooseheads d’Halifax en 2022, 155e au total. En 82 parties avec les Chevaliers de Lévis de la Ligue M18 AAA, Justin a récolté 42 points, dont 12 buts. Depuis le début de la saison 2023-2024 avec les Condors, le rapide patineur a produit 21 points en 27 matchs, dont 6 buts.

Le défenseur Louis-David Veilleux a fait le saut avec les Chevaliers de Lévis à 15 ans après une saison annulée au niveau Bantam AAA. Les Foreurs de Val-d’Or l’ont sélectionné à l’été 2022, 11e au total. Le même été, les Condors le protégeaient avec le repêchage territorial de la LHJAAAQ. En 79 parties dans le M18 AAA, Louis-D. a récolté 23 points dont 6 buts en plus d’avoir été rappelé pour 2 parties avec les Foreurs de la LHJMQ à 16 ans et 3 autres parties cette saison alors qu’il a fait sa place dans l’alignement des Condors.

Ils ont participé à plusieurs tournois d’été et tout récemment, ils ont remporté le tournoi-bénéfice 3 vs 3 dans la catégorie M18 qui avait lieu à la fin décembre à Black Lake.