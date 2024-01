Deuxième blanchissage consécutif pour Philippe Boucher

Après une victoire contre la première équipe au classement général vendredi soir, les Chevaliers se dirigeaient en Estrie pour affronter les Cantonniers de Magog. Rappelons que ces derniers ont remporté le dernier Challenge CCM en décembre suite à une victoire de 6-2 face à Lévis.

Le pilote de Magog, Samuel Collard, place à nouveau Kyan Labbé devant les cordages face aux Chevaliers alors que pour Lévis, c’est le vétéran Philippe Boucher qui est d’office.

Les Chevaliers ont gardé la dernière partie en tête et sortent du vestiaire déchaîné lors du premier vingt. Le jeu physique est à l’honneur alors que plusieurs coups d’épaules sont distribués de la part des deux formations. Le jeu est très serré et le pointage demeure 0-0 après 20 minutes de jeu. Les tirs au but sont en faveur de Lévis avec 11 contre 8.

Le deuxième vingt débute en force alors que Malcom Dumont effectue un bon échec avant pour s’emparer du disque et trouver Maxime Lambert qui déjoue Labbé d’un tir franc. Ce but est inscrit 4 minutes 57 secondes du début du deuxième engagement. À mi-chemin, les Chevaliers se retrouvent six sur la patinoire ce qui cause une pénalité, mais les Cantonniers ne peuvent en profiter. Après deux périodes, les Lévisiens retournent au vestiaire avec une avance de 1-0. Les tirs au but demeurent en faveur de Lévis alors qu’ils en ont dirigé 13 de plus vers Labbé.

Le dernier tiers demeure physique et serré. Nathan Langlois s’échappe seul devant le gardien de Magog, mais ne peut enfiler l’aiguille. C’est en fin de période, alors que Samuel Collard retire son gardien, que Langlois inscrit le deuxième de la rencontre pour les Chevaliers et ainsi porter l’avance à deux buts.

La marque finale est de 2-0 pour Lévis. Les trois étoiles RDS sont Philippe Boucher (Chevaliers), Kyan Labbé (Cantonniers) et Maxime Lambert (Chevaliers).

Le prochain match aura lieu ce vendredi, 12 janvier, du côté de Saint-Hyacinthe alors que les Chevaliers croiseront le fer face aux Gaulois.