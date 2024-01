Joshua Roy rappelé par les Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal ont annoncé, ce vendredi 12 janvier, le rappel de Joshua Roy du Rocket de Laval.

L'attaquant, originaire de la Beauce, aura l'opportunité de jouer son premier match dans la Ligue National de Hockey (LNH), ce samedi à 19 h, contre les Oilers d'Edmonton.

Il l'attendait depuis un moment et c'est chose faite, Joshua Roy rejoindra les Canadiens après un début de saison plus que convaincant. Ce dernier a récolté près de sept points lors de ses six derniers matchs avec le Rocket de Laval. Il aura aussi marqué quatre buts.

Le Beauceron sera donc en en uniforme, ce samedi soir au Centre Bell, après ce premier rappel dans le circuit Bettman. Joshua Roy avait été le choix de cinquième ronde des Canadiens en 2021.

Il est actuellement le deuxième meilleur pointeur avec 12 buts en 34 rencontres avec le Rocket.