Le Domaine du Radar lance sa nouvelle saison

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches étaient sur la route pour rencontrer les Inouk de Granby, ce vendredi 12 janvier. Les blancs et verts se sont imposés en prolongation 7 à 6. Xavier Labbé a été l'un des joueurs le plus important de ce match en réalisant un tour du chapeau. C'est d'ailleurs grâce au troisième but du match de Xavier Labbé ...