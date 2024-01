Championnat mondial M18 : Rosalie Breton et l'équipe Canada repartent avec le bronze

Les Canadiennes étaient en demi-finale ce dimanche 14 janvier contre la Finlande pour le compte du Championnat mondial de hockey féminin M18. L'équipe l'a emporté 8 à 1 pour accrocher une médaille de bronze.

Rosalie Breton, native de Saint-Bernard, était sur la glace lors de ce match et a réalisé une passe.

La première période a été 100 % canadienne avec trois buts marqués à la 5', 12' et 18e minute. Mackenzie Alexander est la première à trouver le chemin du but suivi d'un doublé d'Abby Stonehouse.

Dans la seconde période, les Canadiennes confirment leur domination en marquant deux buts en moins de trois minutes. D'abord de Caitlin Kraemer bien servi par Mackenzie Alexander et la Beauceronne de l'équipe, Rosalie Breton. Maxine Cimoroni est la buteuse suivante. En avantage numérique, le Canada voit Caitlin Kraemer marquer un second but, suivi de Chloe Primeranon, alors que l'équipe était en désavantage. Le score est de 7 à 0 à la fin de la seconde période.

En troisième, Chloe Primerano viendra marquer le dernier but du Canada à 10 minutes de la fin. La Finlande répliquera avec Emma Ekoluoma avec un but qui ne changera pas l'issu du match. Les Canadiennes terminent ces championnats avec une belle médaille de bronze autour du cou.