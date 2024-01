Marie-Philip Poulin conduit son équipe vers une première victoire à domicile

Marie-Philip Poulin a marqué le troisième et dernier but de la rencontre d'hier soir, conduisant Montréal à la victoire face à New-York.

Les Montréalaises jouaient de nouveau à domicile alors que 6 334 partisans étaient réunis à la Place Bell.

Durant la première période, Gabrielle David a ouvert le score à 16 min 50, suivi presque immédiatement par Leah Lum. C'est seulement en milieu de deuxième période que New-York inscrit son premier but. Son second point est marqué dès l'ouverture de la dernière période. Après plus de 13 minutes à égalité, Marie-Philip tire la rondelle de la victoire au fond du filet et conduit son équipe vers une première victoire à domicile.

Rappelons que la Beaucevilloise avait fait un tour du chapeau la semaine passée contre cette même équipe.

Montréal affrontera Toronto à l'Auditorium de Verdun ce samedi à 20 h.