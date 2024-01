Le Perfection-Auto remporte son duel face à Saint-Georges

Le Perfection-Auto était en action contre Saint-Georges, ce samedi 20 décembre. Les hommes de Stéphane Poulin l'ont emporté 6 à 2.

Plusieurs joueurs se sont démarqués à l'image d'Edward Labbé et Olivier Bouchard avec 2 buts chacun. Justin Dubé en ajoute un de plus à sa fiche.

Zachary Jolin avec 1 but et 3 passes fut la grande vedette du match et met la main sur le joueur du match Thai zone. Avec ce gain, les hommes de Stéphane Poulin n’ont besoin que de 4 points d’ici à la fin de la saison pour s’assurer du championnat de la saison régulière.

C’est justement l’équipe au 2e rang du classement qui sera visiteuse ce samedi 27 janvier à Saint-Prosper dans un match important. Saint-Ephrem sera au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper également ce samedi à 19 h.