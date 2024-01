Les catégories scolaires concluent le 51e tournoi Bantam

Le deuxième weekend du 51e tournoi Bantam Softoys de Saint-Georges s’est terminé cette fin de semaine, avec la présentation des catégories scolaires M15 D1 relève, D2 et D3.

Au total, 28 nouvelles équipes se sont donné rendez-vous sur les glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil du 18 au 21 janvier. Deux équipes locales se sont classé pour les finales dans la classe D1 relève et D2.

Tout d’abord, dans la classe D2, le Regroupement Appalaches/Beauce-Etchemin M15 AA avait été invité à participer au tournoi même si l’équipe n’en est pas une scolaire. Les joueurs beaucerons ont laissé leur marque en mettant la main sur le titre d’équipe championne.

En lever de rideau, l’équipe a baissé pavillon 3 à 1 devant les Athlétiques de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette. Elle s’est ensuite bien reprise pour compléter sa ronde préliminaire avec deux victoires de 5 à 1 (Panthères de Mont-Bleu) et 8 à 1 (Lions de Lower Canada College).

En demi-finale, le Regroupement ABE a signé une victoire convaincante de 8 à 1 sur les Panthères de Mont-Bleu. Cette victoire leur a donné la chance de venger leur défaite face à l’Ancienne-Lorette en grande finale. Avec une égalité de 2 à 2 en fin de partie, les représentants de la Beauce ont inscrit un but qui les a couronnés champion. Le joueur du tournoi a été remis à Malick Vachon, du Regroupement ABE.

Dans la classe D1 relève, les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges se sont inclinés en grande finale par la marque de 4 à 1 sur les Gouverneurs de Massey-Vanier. L’équipe s’était qualifiée en finale plus tôt en vertu d’un gain de 4 à 0 sur l’École secondaire Du Rocher.

En préliminaire, les Dragons avaient fait match nul 3 à 3 contre l’Attaque de l’École Thérèse-Martin de Joliette, puis avaient connu des victoires de 4 à 2 sur le Noir et Or de l’École de Mortagne et de 6 à 3 sur les Vikings de l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne. Le joueur du tournoi a été Louis-Thomas Vallée des Dragons de PSG.

L’Assault de l’École secondaire Armand-St-Onge de Amqui a remporté les honneurs de la plus grosse classe en termes d’équipe du tournoi (16 équipes), le D3.

En grande finale, l’Assault a eu le meilleur sur le Piper Athletics de Alexander Galt Regional Highschool par la marque de 5 à 1. Victor Michaud, de l’Assault, a été élu le joueur du tournoi pour la classe D3.

L’organisation du tournoi tient à remercier toutes les équipes qui nous ont fait confiance par leur présence pour en faire une édition record.