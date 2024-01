Transactions dans la LNAH : le Cool FM n'apporte pas de changement à son équipe

C'est aujourd'hui que débute la 6e édition de la Classique scolaire de Beauce organisée par les Lynx de l'école Jésus-Marie à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville. Ainsi, dès aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier, les catégories M13D1 et M18D1 seront en action, alors que les catégories M15D1 relève et M15D2 sauteront sur la patinoire du 1er au 4 ...