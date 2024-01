Avec 49 tirs, les Condors l'emportent 3 à 2 face au Phoenix de Montréal

Avec 49 tirs, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches se sont sauvés avec une victoire de 3 à 2 face au Phoenix de Montréal ce vendredi soir.

Grâce à cette victoire devant une assistance de 304 personnes au Sportplexe Pierrefonds, les Condors conservent leur place au premier rang de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

C'est le Phoenix de Montréal qui a ouvert le score en première période. Puis, les Condors ont répliqués en début de deuxième avec un but de Jérémy Roy. Justin Breton et Tristan Dussault ont ensuite inscrit les deuxièmes et troisièmes points de l'équipe beauceronne. Le Phoenix a répliqué une fois dans cette période, mais ce ne sera pas assez pour remporter le match. La rondelle n'a jamais atteint de filet en troisième période.

Ainsi, Dylan Champagne a été nommé deuxième étoile du match tandis que Tristan Dussault a été élu première étoile.

Les Condors joueront à domicile ce dimanche à 14 h 30, face à l'Everest de la Côte-du-Sud, au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Le dernier match opposant ces deux équipes avait eu lieu le samedi 6 janvier et les Condors l'avaient emporté par la marque de 7 à 9.