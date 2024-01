Les Lynx M13D1 finalistes de la 6e édition de la Classique scolaire de Beauce

La 6e édition de la Classique scolaire de Beauce débutait ce jeudi 25 janvier, à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville. Les Lynx M13D1 se sont rendus en finale de cet événement.

Les catégories M13D1 et M18D1 étaient en action jusqu’à ce dimanche 28 janvier. Seize équipes (huit dans chacune des catégories), de partout au Québec, tentaient de remporter leur finale.

Les Lynx M13D1 participaient à la Classique scolaire de Beauce, à leur domicile, du 25 au 28

janvier derniers. Quelle fin de semaine de hockey ils ont offerte aux spectateurs! Ils ont débuté le tournoi en affrontant une autre équipe de la région, soit les Dragons de l’École des Deux-Rives. Les Lynx ont débuté en force avec une victoire convaincante de 5 à 0.

Pour leur deuxième match, c’était, cette fois, au tour des Dragons du Collège Sainte-Anne de croiser le fer avec nos Lynx, qui ont bouclé une autre victoire convaincante de 6 à 2. Par la suite, les Lynx ont signé une 3e victoire contre les Cyclones de Mirabel par la marque de 3 à 1 et ainsi conclu les rondes premières en 1re place du pool A.

Se faisant, ils avaient un laissez-passer pour la demi-finale de dimanche matin. Ils ont trouvé le Collège Français sur leur route; ce fut une partie chaudement disputée; le pointage étant toujours 0-0 après les trois périodes réglementaires et après le 10 minutes de prolongation.

Finalement, c’est le 8e tireur des Lynx qui a mis fin à la fusillade en déjouant la gardienne adverse. Les Lynx avaient donc rendez-vous avec le Séminaire Saint-Joseph en grande finale; une équipe qui trône présentement au sommet de la division LHPS.

Ce fut une finale chaudement disputée avec une ambiance électrisante du début à la fin. Les Lynx M13 ont offert une performance enlevante et intense; le tableau indicateur affichait d’ailleurs 2-2 après deux périodes de jeu. Le Séminaire Saint-Joseph a explosé avec deux buts rapides en 3e période et en en inscrivant un autre dans un filet désert pour finalement remporter la bannière de champion et ainsi laisser la bannière de finalistes aux Lynx .

Ce fut une fin de semaine de travail acharné et de dévouement pour les jeunes Lynx M13, qui reprendront l’action, dans un match hors concours, la fin de semaine prochaine, juste avant les finales de la 2e fin de semaine de la Classique scolaire de Beauce!

Le week-end dernier, les Lynx M18 prenaient part à la 6e édition de la Classique scolaire de Beauce. La partie d’ouverture contre les Condors de l’École secondaire Saint-Jean-Eudes, s’est jouée devant les élèves de 4e et 5e secondaire de l’École Jésus-Marie le jeudi 25 janvier.

Seulement 10 secondes après la mise au jeu, les Condors créent la surprise en marquant le premier but. Comme une douche froide, il n’en fallait pas plus pour relancer les Lynx, qui marquèrent les cinq prochains buts sans riposte. Les Condors ont tenté, temps bien que mal, de faire une remontée avec deux buts en troisième période mais ils se sont finalement inclinés par la marque de 6 à 3. Toujours dans la même journée, les Lynx affrontaient l’Assault de l’École Armand-Saint-Onge d’Amqui. Le manque de cohésion et le manque de discipline ont donné le ton à cette deuxième partie.

Les Lynx n’ont pu ajouter une victoire à leur fiche. Ils se sont inclinés 4 à 1. Vendredi soir, les Lynx jouaient leur troisième partie contre les Aigles du Collège Jean-Eudes. Une partie pendant laquelle les pénalités ont eu un impact sur le résultat final. C’est grâce à trois buts en avantage numérique et un but en désavantage numérique que les Lynx arrivent à tirer leurs épingles du jeu afin de se sauver avec une victoire de 5 à 2.

Samedi, c’était un rendez-vous, en quart de finale, où les Lynx affrontaient les Sphinx de Rivière-du-Loup. C’est en prolongation que la partie s’est terminée. Un seul but compté de chaque côté a nécessité l’ajout de la période décisive. Les Lynx se sont finalement enfuis avec la victoire au compte de 2 à 1, et sont qualifiés, par la même occasion, pour la demi-finale.

Dimanche midi, c’était la demi-finale contre les Commandeurs du Collège de Lévis. Une grosse partie attendait les Lynx. Malheureusement, rien n’a semblé fonctionner pour les M18 de l’École Jésus-Marie. C’est par la marque de 5 à 1 que les Lynx se sont inclinés; ce qui a ainsi mis fin à leur participation au tournoi.

L’autre demi-finale opposait l’École secondaire de Mirabel et l’équipe de l’École Armand-Saint-Onge. Une partie chaudement disputée, que Mirabel a remportée au compte de 4-3, a permis à l’équipe d’accéder à la finale et de retrouver le Collège de Lévis pour les grands honneurs.

L’École secondaire de Mirabel a pris les devants rapidement en début de rencontre, et les Commandeurs ont égalisé en fin de période. Mirabel reprend les devants 2-1, et, en moins d’une minute, Lévis égalisait à nouveau.

La 3e période fut chaudement disputée et, avec un peu moins de cinq minutes à jouer à la rencontre, les Commandeurs ont marqué et ils ont réussi à conserver cette avance pour remporter la finale de Classique scolaire de Beauce de la 6e édition par le pointage de 3-2 sur l’équipe adverse.

La Classique se poursuit, cette semaine, à l’aréna EJM/René-Bernard, alors que les joueurs des catégories M15D2 et M15D1 sauteront sur la patinoire.

Les Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville seront en action dans les deux catégories :

Lynx M15D2

Jeudi 1er février 10 h 15 vs École secondaire Saint-Jean-Eudes

Vendredi 2 février 9 h 15 vs Panthères Mont-Bleu

Vendredi 2 février 19 h 15 vs École secondaire de Cabano

Lynx M15D1 relève

Jeudi 1er février 12 h 45 vs Académie Saint-Louis

Vendredi 2 février 20 h 30 vs École secondaire du Rocher

Samedi 3 février 13 h vs Collège Regina Assumpta