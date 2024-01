Canam Beauce-Appalaches : l'équipe M13 AAA l'emporte contre Saguenay

Toutes les équipes du Canam Beauce-Appalaches étaient en action lors de cette fin de semaine. Les M13AAA sont les seuls à avoir su revenir avec une victoire.

Une seule partie au programme cette fin de semaine pour les M13 AAA. Ce samedi, les Espoirs du Saguenay étaient en visite au Centre Frameco.

Jacob Doyon ouvre la marque en avantage numérique en début de période pour donner l’avance au Canam. Les Espoirs du Saguenay contrôlent la fin de la période et également la deuxième période pour prendre les devants 3 à 1.

Le Canam explose en troisième avec 4 buts sans répliques : William Cimon sans aide diminue l’écart, Thomas Renaud crée l’égalité avec l’aide de P-O Bernard, James Graham donne les devants avec l’aide de Louis-Joey Poulin et Lucas Valdron ferme les livres dans un filet désert pour l’emporter 5 à 3.

L’équipe M13 Élite était en tournoi du coté de Waterloo en fin de semaine dernière. Ce fût un tournoi difficile pour l'équipe. Après avoir perdus les deux premières rencontres, le Canam offre une belle performance lors de la troisième partie mais s’incline 2 à 1 en prolongation contre Les Corsaires de Pointe-Levy.

L’équipe M15 AAA était elle aussi en tournoi, mais du côté du Saguenay. Bon début de tournoi pour le Canam, victoire de 5 à 2 contre les Lions du Lac St-Louis. Nathan Gosselin et Louis-David Bédard y ont été d’une prestation d’un but et d’une passe chacun.

Les Espoirs du Saguenay étaient la deuxième équipe au tableau pour notre équipe, malheureusement l’équipe s’incline 2 à 1. Le Canam devait l’emporter a leur troisième partie pour continuer le tournoi. Le Cascades Élite l’emporte 6 à 1 pour mettre un terme au parcours du Canam. Ce seront eux qui sortiront vainqueur du tournoi du Saguenay.

L’équipe M15 Elite n’avait qu’une seule partie au programme, à domicile contre les Espoirs du Saguenay. Trois buts en fin de première période font mal au Canam et l’équipe ne peux revenir de l’arrière et s’incline 7 à 2.

Les Harfangs de Sherbrooke étaient en visite en Beauce en fin de semaine. Les Harfangs prennent les devants dès la troisième minute de jeu mais Zacharie Lessard et Maverick Labonté donne les devant avant la fin de la première période. Les Harfangs reviennent à leur tour avec deux buts en période médiane pour reprendre l’avantage. Le Canam M17 AAA est incapable de créer l’égalité et s’incline finalement 4 à 2.