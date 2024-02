Les Chevaliers remportent leur match contre le Blizzard

Le mois de février s’annonce chargé pour les jeunes protégés de Pier-Luc Giguère alors que 7 de leurs 8 parties auront lieu face à des équipes intradivision.

Histoire de commencer le mois dans la rivalité, c’est le Blizzard du Séminaire Saint-François qui attendait les Chevaliers en ce deuxième jour du mois de février.

Antoine Proulx sera l’homme masqué pour la formation lévisienne alors que son vis-à-vis sera Félix Langlois. Les Chevaliers voudront certainement s’inscrire au pointage rapidement contre la troupe de Mikaël Tam. Cette dernière figure toujours au sommet du classement du circuit Lévesque. À 5:31, une belle manœuvre individuelle de la part de Justin Thibault permet de battre Langlois d’un tir vif.

C’est une période à l’avantage des Lévisiens et ces derniers en ajoutent deux à leur avance lors de la deuxième moitié du premier vingt. À 14:09, Charles-Antoine Bégin déjoue Langlois. Des passes sont accordées à Malyk Côté et Nicolas Gagnon, les trois joueurs étant des joueurs affiliés. Quelques instants plus tard, Logan Poulin fait résonner la tige et bat par le fait même le cerbère des locaux. Après 20 minutes de jeu, Lévis est en avance 3-0.

Le deuxième vingt est à l’inverse du premier alors que le Blizzard semble avoir été fouetté par leur pilote lors de l’entracte. En début de période, c’est Ludovik Grenier qui s’échappe pour déjouer Antoine Proulx entre les jambières. Cependant, le capitaine Maxime Lambert réplique aussitôt alors qu’il bat Félix Langlois d’un tir du haut des cercles.

Ce but est inscrit à la fin d’une attaque à cinq. Au mi-chemin de la deuxième période, soit à 10:43, c’est encore Ludovik Grenier qui bat Proulx pour réduire l’écart à deux buts. En tout de fin d’engagement, le vétéran Nathan Langlois sert une mise en échec qui semble être à la tête du numéro 12 du SSF. Ce coup lui vaudra une punition de 5 minutes et d’extrêmes conduites de partie. Après 40 minutes, la marque demeure 4-2 pour Lévis.

Les Chevaliers réussissent à se défendre lors de la longue attaque à cinq du Blizzard notamment par des arrêts clé du jeune gardien de 15 ans, Antoine Proulx. Le Blizzard tente par tous les moyens de le déranger et d’en enfiler un troisième, mais le numéro 35 dit non et ferme la porte. En tout de fin de match, Justin Thibault marque dans une cage déserte et sécurise la victoire des Chevaliers. Il s’agissait du dernier duel entre les deux formations cette saison. La marque finale 5-2 Lévis.

La prochaine partie des Chevaliers aura lieu dimanche prochain, le 4 février, alors que nous revenons à la maison en recevant les Élites de Jonquière dès 13 h à l’Aréna de Lévis.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Antoine Proulx, des Chevaliers

2e étoile : Ludovik Grenier du Blizzard

3e étoile : Maxime Lambert des Chevaliers