Bilan final de la 6e Classique scolaire de Beauce

Les Commandeurs du Collège de Lévis raflent trois bannières de la 6e édition de la Classique scolaire de Beauce, dont deux le week-end dernier.

La 6e édition de la Classique scolaire de Beauce débutait le 25 janvier dernier et se terminait ce dimanche 4 février, à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville.

Les catégories M13D1 et M18D1 étaient en action, la première fin de semaine de cette classique, et c’était, maintenant, au tour des équipes M15D1 relève et M15D2 de sauter sur la patinoire du 1er au 4 février. Au total, 16 équipes (huit dans chacune des catégories), de partout au Québec, tentaient de remporter leur finale.

Participation des Lynx M15D1

Les Lynx participaient à la Classique scolaire de Beauce et ils affrontaient les équipes de l’Académie Saint-Louis, de l’École secondaire du Rocher et du Collège Régina Assumpta en ronde préliminaire.

Avec une défaite aux mains de l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis au compte de 2-1, une victoire de 3-1 versus l’École secondaire du Rocher et une victoire de 7-0 sur le Collège Régina Assumpta, les Lynx s’assuraient d’une présence en quart de final samedi soir, 3 février, contre l’équipe des Commandeurs du Collège de Lévis.

Le pointage était de 0-0 après une période, mais, avec seulement 24 secondes jouées en 2e période, les Commandeurs inscrivaient le premier but de la partie. Les Commandeurs doublent leur avance en début de 3e période, et l’attaque des Lynx n’a pas su capitaliser. Ces derniers s’avouent vaincus 2-0 et ils voient leur tournoi prendre fin.

Les Commandeurs accèdent donc à la demi-finale avec cette victoire pour affronter l’École secondaire de Mirabel.

Lors de cette demi-finale haute en émotion, le pointage était, encore à 0-0 après trois périodes de jeu. C’est un but, à 24 secondes du début de la prolongation des Commandeurs, qui permet au Collège de Lévis d’atteindre la grande finale.

La deuxième demi-finale fut un match tout aussi excitant, alors que l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis a remporté sa partie au compte de 4-2 contre les Sphynx de Rivière-du-Loup.

Ce fut une partie de finale enlevante entre les Commandeurs et l’Arsenal. Le Collège de Lévis menait 3-1, en fin de 3e période, et, avec moins d’une minute à faire à la rencontre, l’Arsenal marque un 2e but. L’Académie Saint-Louis touche la barre horizontale avec 0.1 seconde à faire à la rencontre. C’est ainsi que les Commandeurs de Lévis remportent la grande finale de la classe M15D1 relève.

Participation des Lynx M15D2

Le week-end dernier, les Lynx M15D2 prenaient part à la 6e édition de la Classique scolaire de Beauce. La partie d’ouverture contre les Condors de l’École secondaire Saint-Jean-Eudes, s’est jouée devant les élèves de 2esecondaire de l’École Jésus-Marie le jeudi 1 février. Les Condors ont pris les choses en main remportant la rencontre au compte de 5-2.

Les Lynx affrontaient les Panthères Mont Bleu dès la première partie de la journée du vendredi. Unissant tous leurs efforts, les Lynx remportent la partie au compte de 2-1 en tirs de barrage.

Les joueurs des Lynx étaient motivés pour jouer la 2e partie de la journée et affronter l’École secondaire de Cabano. Ce fut un match excitant qui indique un pointage de 0- 0 après trois périodes. Pour une deuxième fois consécutive, et ce, dans la même journée, les Lynx remportent leur match en tirs de barrage et ils s’assurent d’une place en quart de final.

Les Lynx n’ont pas été en mesure de s’inscrire au pointage dans une défaite au compte de 2-0 contre l’équipe de la polyvalente Benoit-Vachon et ils voient leur tournoi se terminer ainsi.

À la suite d’une victoire de 2-1 des Commandeurs de Lévis sur l’École secondaire de Mirabel ainsi que d’une victoire de 9-1 des Condors de l’École secondaire Saint Jean-Eudes contre l’équipe de la Polyvalente Benoit-Vachon, la finale opposerait les Commandeurs et les Condors.

Encore une fois, toute une partie attendait les spectateurs, alors que le pointage était 1-1 après trois périodes de jeu. À une minute du début de la prolongation, les Commandeurs inscrivent le but de la victoire afin de remporter les grands honneurs de la 6e édition de la Classique scolaire de Beauce.