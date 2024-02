Une fin de semaine chargée pour le Canam Beauce-Appalaches

Les équipes du Canam Beauce-Appalaches ont eu une fin de semaine chargée et dévoilent aujourd'hui leurs résultats.

M13 AAA

L’équipe avait la visite du Nord-Côtier dans un duel de trois parties très intenses. Avec une égalité de 1 à 1 après deux périodes, la robustesse de l’équipe adverse à raison du Canam, et avec 3 buts, l’emporte 4 à 1.

Il n’était pas question que l’équipe s’en laisse imposer dans le deuxième duel. Menant 1 à 0 après deux périodes, six buts sont inscrits en troisième et le Canam enlève la partie 4 à 3. Thomas Renault et Louis-Joey Poulin y ont été chacun d’une performance de 1 but et une passe.

Dans le dernier rendez-vous, le Canam y a été d’une performance intense, s’imposant avec sa vitesse et l’emporte 4 à 2. Les deux gardiens du Canam, Nathan Hoarau-Lambert et Alexandre Demers, ont été des facteurs déterminants dans les victoires de l’équipe.

M13 Élite

Une seule partie en fin de semaine. Les As de Québec se rendaient au Centre Caztel à Sainte-Marie pour y affronter le Canam. Trois buts en première période des As font mal au Canam et l’équipe s’incline 8 à 2.

M15 AAA

L'équipe M15 AAA avait eux aussi trois parties contre les Nord-Côtiers. Bien que l’équipe s’incline 4 à 3 en lever de rideau. Le Canam revient avec deux victoires pour finaliser le weekend.

Dans une victoire de 2 à 1, Simon Delarosbil et Loïk Poulin ont été les marqueurs du Canam. Thomas Giguère est crédité de la victoire. Dans ce dernier duel, bien que les Nord-Côtiers enfilent le premier but, le Canam revient avec 4 buts sans réplique et l’emporte 4 à 1. Loïk Poulin enfile deux buts et Dayle Poulin ferme la porte devant le filet.

M15 Élite

L’équipe se rendait à Saint-Jean-Sur-Richelieu pour un tournoi. Premier duel contre le Calgary Royals, Alexandre Gilbert performe avec deux buts et une passe. Félix-Elliot Doyon se dresse devant la cage et le Canam l’emporte 5 à 0.

La deuxième partie contre le Vert et Or a été un peu plus difficile et l’équipe s’incline 4 à 2. Une partie axée sur la défensive dans la troisième partie au tableau, résultat de 0 à 0. Kellyane Poulin bloque tous les tirs dirigés vers elle. Rendez-vous en quart de finale contre l’Intrépide de l’Outaouais. L’intrépide marque trois buts en période médiane et l’emporte 4 à 1.

M17 AAA

Pour la première partie au programme du M17 AAA, ils se sont rendus à Saint-Augustin pour y affronter le Blizzard. Match offensif ou dix filets ont été comptés au tableau, mais aucune équipe ne fait de maitre et la partie se termine 5 à 5. Du côté du Canam, William Lessard a été d’une performance de deux buts et une passe.

Dimanche, les As de Québec se rendaient au Centre Caztel pour y affronter le Canam. Tirant de l’arrière 2 à 0 en première, Dominic Bolduc et Charles-Antoine Dubé créent l’égalité. Les As reviennent avec deux buts en deuxième et se sauvent avec la victoire 4 à 3.