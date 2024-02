Près de 350 participants initiés au ski de fond

Il reste un peu plus d'un mois pour participer au Défi château de neige en Chaudière-Appalaches. Cette année encore, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) coordonne l'événement. Le but est simple : inciter les gens à bouger dehors et à s’amuser en construisant un château de neige. « Partout aux Québec, ...