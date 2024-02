Nouveau déluge de médailles pour le Club de Natation Régional de Beauce

Quinze nageuses et nageurs de douze ans et moins du Club de Natation Régional de Beauce (C.N.R.B.) participaient les samedi 3 et dimanche 4 février à L’Aquafête, une compétition organisée depuis plus de trente ans à l’occasion du Carnaval d’hiver de Québec.

Les jeunes Beaucerons ont brillé parmi les treize clubs présents, obtenant dix-neuf médailles dont six d’or.

Ilana Lessard et Ophélie Sirois sont montées à deux reprises sur la plus haute marche du podium, alors que Mathilde Jacques et Flora Bédard obtenaient, elles aussi, une médaille d’or.

Camille Paré, Béatrice Labbé, Kenya Giguère et Maude Tanguay ont aussi accédé à des places d’honneur lors de cette rencontre qui a permis aux membres du C.N.R.B. d’améliorer leurs marques personnelles quatre fois sur cinq. Il s’agit de la meilleure performance du club à L’Aquafête depuis plusieurs années.

Les clubs présents lors de cette compétition provenaient de Québec et Chaudière-Appalaches mais aussi de Montréal et de la Cote-Nord.