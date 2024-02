Baseball mineur: les inscriptions sont ouvertes

L'Association de Baseball Mineur du Sud de la Beauce a annoncé, ce vendredi 9 février, le début des inscriptions pour l'été 2024.

Daniel Jacques et Vincent Vachon seront les animateurs principaux du programme de Baseball Rallye Cap, qui vise les jeunes nés entre 2017 et 2020.

Pour rappel, le Rallye Cap est un programme mis sur pied par Baseball Canada et adapté par l'association afin de favoriser, « dans le plaisir », le développement des habiletés de base (lancer, attraper, frapper, courir) des enfants de 4 à 7 ans.

Ainsi, deux catégories seront proposées. La Rallye Cap Inititation (enfants nés en 2019-2020), avec des pratiques sous forme de jeux, d’ateliers et de mini-matchs, mais aussi la Rallye Cap novice (enfants nés en 2017-2018) avec des pratiques de niveaux plus avancés, des ateliers plus spécifiques, plusieurs exercices en simulation de match et une place plus grande allouée aux parties durant la saison. Une pratique de 50 minutes sera offerte aux jeunes du mois de juin à la mi-août.

Par ailleurs, Daniel Jacques s’est joint aux membres du Comité d’Administration de l’Association du Baseball Mineur du Sud de la Beauce, où il agira comme coordonnateur et animateur pour le programme Rallye Cap. Il est connu comme l’un des fondateurs des Jarrets Noirs de Beauce de la ligue senior majeure de Québec et était l’un des joueurs élites de cette ligue lors des 10 années où il y a joué.

« Je trouve ça tellement important que les enfants apprennent les bases du baseball dans le plaisir. Ils auront des pratiques où ils feront beaucoup de répétitions des gestes de base car c’est la clé au baseball. Cela permet à chaque joueur de créer des automatismes qui leur permettront de mieux performer en situation de match », a-t-il ajouté.

Vincent Vachon agira également comme l’un des animateurs principaux du programme Rallye Cap. Il a été un très bon joueur pour la formation senior des Jarrets Noirs pendant douze ans. Il est aussi sur les terrains de baseball en tant qu’arbitre depuis plus de 10 ans. Il a participé au fil des années à plusieurs formations et mini-camps pour les jeunes joueurs.

« Le baseball est ma passion et ça me fait plaisir de transmettre cette passion aux jeunes de ma région. Plus les jeunes développent des habiletés pour le baseball à un jeune âge, plus ils aimeront ce sport et désireront le pratiquer dans le futur ».

Une séance d’informations sur le programme Rallye Cap sera animée en ligne par Daniel Jacques le jeudi 15 février. Pour le lien vers cette séance ou pour toutes autres questions sur les autres catégories, il est possible de consulter la page Facebook de l’Association de Baseball Mineur du Sud de la Beauce.