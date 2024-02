Les Chevaliers se sauvent avec la victoire

Les Chevaliers de Lévis ont marqué deux buts dans les trois dernières minutes à jouer au match, hier soir, pour se sauver avec une victoire de 5-4 face au Rousseau-Royal de Laval-Montréal.

Sûrement que les visiteurs auraient mérité un meilleur sort mais les dieux du hockey l’ont voulu ainsi. C’est une victoire importante pour la troupe de Pier-Luc Giguère. Ils gardent ainsi leur avance de six points et restent en 2e position de leur division devant les Estacades de Trois-Rivières.

Le match

Les visiteurs prennent les devants en première période lorsque James Roberts bat le gardien d’un lancer de la ligne bleue. Quelques minutes plus tard, les lévisiens nivellent la marque lorsqu’Anthony Roy profite de la circulation lourde devant le filet pour inscrire son 4e but de la saison. Le Rousseau-Royal reprend les devants à la fin de la période grâce au but sans aide de Simon Dupras.

Les représentants de Chaudière-Appalaches débutent le deuxième vingt à court d’un joueur mais Dereck Asselin se retrouve en échappée seul devant le gardien qu’il déjoue de belle façon. Il s’agit du 9e but de l’attaquant lévisien. Au tour des locaux de prendre les devants. À 11:02, le joueur affilié, Victor Morin, y va d’un bel effort pour inscrire son premier but dans le circuit Lévesque. L’avance des locaux ne dure que quelques minutes puisque Léo Gauthier remet les deux équipes à la case départ. Après deux périodes, le pointage reste à égalité.

Maverick Brunet de Laval-Montréal redonne les devants à son équipe pour une troisième fois. Cette fois-ci, il reprend un retour de lancer pour déjouer Antoine Proulx. Les 513 spectateurs croyaient bien assister à un revers de leurs favoris car les visiteurs ont contrôlé la majorité du match de belle façon. À 17:10, Maxime Lambert reçoit une belle passe de Malcom Dumont. Le capitaine des Chevaliers ne manque pas sa chance et fait mouche pour une 24e fois cette saison. Une minute plus tard, Josh Demers complète la remontée des Chevaliers pour marquer le but gagnant. La marque finale est de 5-4 en faveur des Chevaliers.

Les trois étoiles RDS: Josh Demers (Chevaliers), Dereck Asselin (Chevaliers) et Léo Gauthier du Rousseau-Royal.

Le prochain match des Chevaliers se tient encore à la maison et aura lieu demain, 11 février, à 13 h 30. Les visiteurs seront les Élites de Jonquière, dans le cadre du match aux couleurs de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La rencontre comprendra une cérémonie pour honorer Marc Pelletier, décédé en aout dernier.