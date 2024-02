Judo: Charline Bourque brille au Danemark et vise l'or en Allemagne

Charline Bourque, la judoka de Saint-Alfred, est présentement en camp d’entraînement au Danemark où elle a aussi participé à sa première Coupe internationale sénior.

Âgée de 16 ans, elle s'est retrouvée dans une compétition qui rassemble tous les âges. Lors de cette rencontre qui a eu lieu durant la fin de semaine, Charline s'est classée dans le top 10 de sa catégorie en obtenant une 9e place. Elle a remporté un match samedi en senior et un autre dimanche en U21.

« Je ne me suis pas rendue sur le podium, mais je suis quand même fière parce que c'était ma première fois et j'ai fait des très longs combats. » Elle a notamment fait un combat d'environ 7-8 minutes face à la championne du monde junior. « Je me suis donnée à fond et je suis quand même fière! », a-t-elle témoigné en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. Elle a ensuite enchaîné sur deux jours de camp d'entraînement.

Désormais, la Beauceronne se trouve à la 8e place du classement mondial U18 -70kg. Il s'agit de sa dernière année dans cette catégorie.

D'autres combats à venir

Charline participera à la Coupe internationale de Thuringe, en Allemagne, les 23 et 24 mars prochain. « C'est vraiment une très compétition celle-là, mais je vise la médaille d'or. » Elle concourra dans sa catégorie U18, comme l'an dernier où elle avait terminé en 5e position.

Suite à sa médaille d’or au Championnat Élite 8 à Edmonton en janvier, la Beauceronne a été sélectionnée pour faire partie de l’équipe nationale cadet qui représentera le Canada au Championnat panaméricain/Océanie au Brésil, du 18 au 21 avril. « J'ai vraiment hâte, car ça sera ma vraie catégorie d'âge et je suis très confiante pour la médaille d'or. L'année passée je suis arrivée deuxième, mais la fille qui m'a battu elle a changé de catégorie d'âge donc elle sera plus là. Je connais mes adversaires et je vais vraiment tout donner. Je vise la médaille d'or comme toujours! », a-t-elle souligné.

Notons que l'Alfredoise est la seule canadienne qui participera à cette compétition à la fois au niveau cadet (U18) et junior (U21).

Allier l'école et le sport

Pour finir, Charline Bourque a confié être bien organisée avec son établissement scolaire pour continuer d'allier le sport et l'école. « C'est sur que c'est du rattrapage, mais ça se fait bien. »