Raphaël Lessard pilotera dans la série NASCAR Canada en 2024

Le Beauceron Raphaël Lessard participera aux épreuves québécoises 2024 dans la série NASCAR Canada.

Le pilote de 22 ans en a fait l'annonce lors du récent Salon international de l’Auto de Montréal. Il endossera les couleurs d'une nouvelle écurie, Innovation Autosport.

Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce sera des quatre courses qui auront lieu au Québec soit à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), dans l'ICAR Mirabel et à l'Autodrome de Montmagny.

L'an dernier, il avait été sacré champion du circuit American-Canadian Tour LMS Québec et il défendra son titre pour la nouvelle saison. Ses principaux partenaires que sont Larue et XPN World le soutiennent encore pour la campagne 2024 mais Lessard recherche toujours des commanditaires pour faire des courses supplémentaires.

Renouvellement du partenariat

Toujours en course automobile, les responsables de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ont annoncé cette semaine le renouvellement du partenariat avec Excavation A D Roy, comme commanditaire principal de la classe Nascar Vintage.

L'entreprise de Saint-Georges est associée aux compétitions depuis 2019.

La division Nascar Vintage sera en piste les 11 et 18 mai, 8 et 23 juin, 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, ainsi que le 7 septembre.