Ligue de hockey Côte-Sud: les séries commencent demain

C'est demain que le premier tour des séries de la Ligue de hockey Côte-Sud s'enclenche, avec les demi-finales de division, dans la formule 4 de 7.

Pour l'Ouest, le Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce, qui a remporté le championnat de la section et le classement général de la LHCS avec 30 points, recevra les Hunters de Saint-Prosper, bons derniers de la saison (12 points). Le premier match est prévu ce vendredi 16 février, à compter de 21 h 30. Le lendemain, Sainte-Marie se rendra au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. La mise au jeu s'effectuera à 21h.

Dans la même division, l’autre série mettra aux prises le Familix de Saint-Joseph-de-Beauce (3e rang) et les Mercenaires de Lotbinière, qui ont l’avantage de la glace en raison de leur 2e position au classement final. Première rencontre demain à Lotbinière et second affrontement le dimanche 18 février au Centre Frameco de Saint-Joseph dès 14 h.

Dans l’Est, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli retrouvera le Plastiques Moore de Saint-Damien au premier tour des séries. L’autre demi-finale mettra aux prises Décor Mercier de Montmagny (22 points) et les Éperviers de Saint-Charles (23 points).