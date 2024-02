Football: Adam Auclair signe avec les Roughriders de la Saskatchewan

Les Roughriders de la Saskatchewan, de la Ligue canadienne de football (LCF), ont annoncé la mise sous contrat, pour une saison, du secondeur beauceron, Adam Auclair.

Le natif de Notre-Dame-des-Pins vient de connaître sa meilleure campagne en carrière avec Ottawa. Il a disputé 18 rencontres et amassé 63 plaqués, un sac, un échappé forcé, un échappé recouvré, une interception, deux passes rabattues. Il a également réussi 14 plaqués au sein des unités spéciales.

En 2020, il avait été repêché par Ottawa au premier tour, au sixième rang au total. En 42 rencontres avec le Rouge et Noir, il affiche 119 plaqués, 30 autres sur les unités spéciales.

L’athlète âgé de 27 ans a joué quatre saisons, de 2016 à 2019, avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Champion de la Coupe Vanier à deux reprises, il a reçu le trophée du Président en 2017 à titre de joueur défensif par excellence. Il a figuré à deux reprises au sein de l’équipe d’étoile de USPORTS (2016, 2017) en plus d’être le récipiendaire du prix Bruce-Coulter à titre de joueur défensif par excellence de la Coupe Vanier 2018.

La mise sous contrat survient quelques jours après que son frère Antony ait annoncé sa retraite du football professionnel, et son embauche au sein de l’équipe d’entraîneurs du Rouge et Or de l'Université Laval.

Source: Fil de presse de la Ligue canadienne de football.