Les Condors se réveillent face au Rangers de Montréal

Après une défaite contre les Rangers jeudi dernier, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches avaient l'opportunité de se venger lors du second match, ce samedi 17 février.

C'est chose faite pour la troupe de Jonathan Ferland qui a pu l'emporter 5 à 1 pour reprendre provisoirement la première place au classement général.

Un seul but sera marqué dans le premier vingt, et c'est Dylan Champagne accompagné par Alexandre Lamarre qui réussira à trouver en premier le chemin du but.

La seconde période est elle aussi 100 % beauceronne avec un second but de Dylan Champagne en milieu de période. Édouard Carrier viendra ajouter un troisième but en avantage numérique pour porter le score à 3-0.

En troisième période, les Condors continuent sur leur lancée et vont rapidement ajouter un quatrième but grâce à Marc-Antoine Balzile. Après avoir été passeur pour Dylan Champagne, Alexandre Lamarre devient le buteur du 5 à 0. Les Rangers viendront mettre un but anecdotique en fin de période. Score final: 5 à 1.

Les trois étoiles RDS:

1re étoile: Dylan Champagne (2 buts et 2 passes)

2e étoile: William Gagné (37 arrêts)

3e étoile: Alpha Barry (Rangers)

Les Condors accueilleront les Flames de Gatineau pour leur prochain match à domicile le samedi 24 février à 19 h 30.