Perfection Auto: une victoire pour terminer la saison

Le Perfection-Auto de Beauce-Etchemin a disputé son dernier match de la saison régulière à Coleraine vendredi dernier, et la formation de Stéphane Poulin l’a emporté par la marque de 6 à 3.

Edward Labbé a enfilé deux buts dans cette rencontre. Il termine la saison avec 14 buts à sa fiche. Clément Marois a aussi bien fait devant la cage des siens pour obtenir la victoire.

C’est donc avec une fiche de 20 victoires, trois défaites en temps régulier et une défaite en prolongation que le Perfection-Auto termine sa saison au premier rang du circuit de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac.

Maintenant, place aux séries éliminatoires. C’est la formation de Haute-Beauce de La Guadeloupe qui sera l’adversaire du Perfection-Auto, dans cette série quart de finale 3 de 5. La série débute ce vendredi à Saint-Prosper, au Centre récréatif Desjardins à 20 h 30.

Le second match de la série se transportera à La Guadeloupe le 24 février (20 h) et le 3e affrontement se fera à Saint-Prosper le 1er mars (20 h 30). Si nécessaires, les parties suivantes seront disputés les 2 et 3 mars.