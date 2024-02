Le Beauce Mitsubishi Saint-Georges en mode éliminatoire

Après avoir connu une saison en dessous des attentes et suite à de nombreuses blessures, le Beauce Mitsubishi de Saint-Georges est maintenant prêt pour les séries éliminatoires dans la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac.

L’équipe a terminé au cinquième rang avec une fiche de 12 victoires, 10 défaites, une défaite en prolongation et une autre en fusillade.

La série quart-de-finale contre le Garage Stéphane Turcotte commencera ce vendredi 23 février à 20 h 30 à l’aréna de Saint-Éphrem-de-Beauce. Le lendemain, l’équipe jouera à domicile sur la glace Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil. Les hostilités débutent à 20 h.

Maintenant que l’équipe est en santé, les joueurs voudront démontrer leur désir de vaincre et de passer à un autre niveau.

« Nous avons le talent pour réussir, et si la chimie prend forme, l’équipe pourra causer bien des maux de tête aux opposants », mentionne l’entraîneur-chef Pierre Poulin. Nous avons terminé la saison avec deux grosses victoires contre Saint-Prosper et Saint-Ephrem. Nous sommes prêts. »

Le personnel et les joueurs remercient tout les partisans qui sont venus encourager l’équipe pendant la saison et souhaitent les revoir encore et en plus grand nombre pour donner un appui à l’équipe dans ce dernier tournant, a signalé M. Poulin.