Les Beaucerons s'amusent à la Descente des Cabochons

Des amateurs de sport d'hiver se sont prêtés au jeu de la Descente des Cabochons organisé ce samedi au centre de ski de Saint-Georges.

Habillés de leur plus beau costume et à bord de bouées amusantes, ils se sont élancés contre les dés pour tenter de marquer le plus grand score.

EnBeauce.com s'est rendu sur place pour immortaliser quelques participants en images et a notamment croisé une licorne assise sur une licorne, une personne qui venait célébrer sa fête, un homme torse nu qui n'avait pas peur de tomber malade, un roi ou encore un arbitre.

Découvrez les images!