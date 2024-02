Chloé Grondin courra désormais en Nascar truck

À seulement 16 ans, la jeune pilote Chloé Grondin tente un nouveau défi en intégrant la catégorie Nascar truck.

« Je me sens fébrile, je suis excitée et j’ai hâte de voir comment ça se passe », a expliqué Chloé, en entrevue avec EnBeauce.com. « C’est une classe très forte! On peut dire qu’on a monté plusieurs marches d’un coup », a précisé son père, Tommy Grondin.

La Georgienne sera non seulement la seule femme de sa catégorie, mais également la plus jeune puisque tous les autres pilotes ont plus de 23 ans. « Je vois ça comme un nouveau défi, une nouvelle expérience. Je ne me mets pas de pression en disant que je dois gagner le programme. Je me dis que c'est nouveau et que c’est déjà une chance de pouvoir courser dans cette catégorie », a indiqué Chloé.

Elle sera donc sur la piste de l’Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction pour neuf programmes, dont le premier se tiendra le 11 mai.

« J’ai hâte de voir comment ça se conduit et de l'essayer parce que là il a été tout l’hiver dans le garage, je ne l’ai jamais essayé. » En effet, en raison de l’hiver, Chloé devra attendre le mois d’avril pour prendre le volant du pick-up qu’elle prépare avec son père. Un mois seulement séparera sa première conduite de sa première course. « Je me console en me disant que quand j’étais petite, je coursais en slingshot et on est monté en 4 cylindres. Je n’en avais jamais conduit non plus, j’avais aussi eu un mois pour m’habituer et j’étais quand même bien classée. Alors je me dis que là, j’ai quand même de l’expérience sur la piste de Vallée-Jonction. C’est un nouveau monde, mais on va beaucoup pratiquer pour être sûr que ça marche! »

L’an dernier, Chloé Grondin a remporté la première édition du championnat Sport compact senior de l’Autodrome Chaudière. Cette année, elle tentera donc sa chance en Nascar Truck. « Au Québec, il n’y a plus de classe entre les deux. Nous on a pu monter parce que deux hommes d’affaires se sont associés au projet, ce qui a permis d’acheter le nouveau véhicule. C’est très très cher de courser dans ça », a précisé Tommy Grondin. « On s’est dit qu'on allait l’essayer. On ne se met pas de pression parce qu’on sait que la marche est haute. Cette année on y va en apprentissage et si ça va bien on va y retourner! »