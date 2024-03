Sept premières médailles pour les athlètes de Chaudière-Appalaches

Les athlètes de la Chaudière-Appalaches ont continué de s’illustrer dimanche sur les sites de compétition des Jeux du Québec à Sherbrooke.

Leurs prouesses sportives ont permis à la délégation de récoler sept médailles dont trois d’or, deux d’argent et deux de bronze. La patineuse artistique Maélia Ruel a également battu un record des Jeux.

Catherine Fournier (Lévis), athlète en badminton, se mérite le titre d’étoile du jour. En plus de son habileté technique sur le terrain, elle a su incarner l’esprit d’équipe en encourageant ses coéquipiers et en restant positive. De plus, elle a eu le courage de sortir de sa zone de confort en participant au par équipe dans une épreuve inhabituelle pour elle, soit le mixte.

Badminton

Nos badistes ont pris part au premier tour du tournoi par équipe. Leur première rencontre contre Richelieu-Yamaska s’est soldée par un pointage final de 6 à 1. Les six athlètes ont ensuite affronté le Sud-Ouest, parties qui se sont soldées par une victoire 6 à 1 pour la Chaudière-Appalaches. Enfin, la journée s’est terminée par un affrontement contre Laval, malheureusement perdu par notre équipe avec la marque de 0 à 7. Le tournoi par équipe se poursuit demain.

Boxe olympique

Nos athlètes de boxe ont participé à leurs premiers combats dimanche. Mathis Hamel (Saint Éphrem-de-Beauce) ressort de sa journée de compétition avec une victoire partagée contre Lanaudière. Quant à lui, Noah Bizier (Saint-Éphrem-de-Beauce) a obtenu une victoire unanime contre Saguenay—Lac Saint-Jean. Les finales se dérouleront demain à l’Université Bishop’s.

Gymnastique

Encore une fois, l’Université de Sherbrooke a vibré au rythme des athlètes de gymnastique des 19 régions du Québec. Cette deuxième journée de compétition était particulièrement mouvementée avec les concours individuels provincial et national, à la fois dans le féminin et dans le masculin. Henri Couture (Lévis) termine sa compétition avec deux médailles : une médaille d’or aux barres parallèles ainsi qu’une médaille de bronze à la barre fixe. Également, Raphaël Fortin (Lévis) remporte les deux premières médailles d’argent de la délégation au cheval d’arçon ainsi qu’aux barres parallèles. Nicolas Fournier (Saint-Georges) s’est démarqué par sa performance aux anneaux, lui permettant de monter sur la première marche du podium. Enfin, Naomie Laflamme (Lévis) a terminé la compétition avec une médaille de bronze, fruit de ses efforts à la poutre.

Hockey masculin

Nos hockeyeurs étaient encore en action au Complexe sportif Thibault GM. Ils ont affronté nos voisins de l’Est-du-Québec, partie qui s’est conclue avec un pointage final de 2 à 1 pour la Chaudière-Appalaches. Ensuite, leur partie contre les Estriens s’est terminée sur une défaite 4 à 1. Après deux journées de rondes préliminaires, l’équipe de hockey masculin de la Chaudière-Appalaches jouera demain pour espérer atteindre la cinquième position.

Patinage artistique

C’était au tour de Gemma Richard (Lévis), Juliette Couture (Saint-Henri) et Maélia Ruel (Lévis), nos filles de la catégorie Pré-Novice B, de présenter leurs numéros à l’aréna Eugène-Lalonde. Gemma Richard et Juliette Couture ont terminé respectivement au 20eet au 28erang de la compétition. Notre porte-drapeau Maélia Ruel a fait un doublé en remportant la médaille d’or et en battant un record des Jeux du Québec avec sa performance solo. La journée de demain permettra aux filles juvéniles de conclure la compétition en patinage artistique.

Ringuette

Une autre journée de compétition bien remplie pour nos filles de ringuette. Ces dernières ont débuté cette seconde ronde du tournoi en disputant une partie contre les joueuses lanaudoises. La Chaudière-Appalaches a remporté la victoire avec un pointage final de 4 à 2. L’équipe de la Chaudière-Appalaches a ensuite affronté celle de la Côte-Nord, partie remportée 5 à 1 par notre délégation. Notre équipe passe donc en quart de final.