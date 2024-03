Quatre podiums pour les patineuses de Saint-Georges

Quatre membres du Club de patinage artistique de Saint-Georges ont connu d'excellentes performances qui les ont fait monter sur le podium dans le cadre de la compétition Invitation Jean-Cloutier qui s'est tenue au Centre sportif Mégantic le 24 février.

D'abord, Zoé Grondin et Angélie Fortin ont respectivement remporté l’or et l'argent dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans.

Pour leur part, Anne-Sophie Rancourt et Laurence Duquette ont atteint le plus haute marche du podium, la première dans la catégorie Star 6, et la seconde, dans le Pré-juvénile moins de 11 ans.