Les Chevaliers relayés à la série repêchage

Mercredi soir dernier c’était le début des séries éliminatoires présentées par le Groupe STCH, mais le résultat n’était celui escompté alors que les Chevaliers se sont inclinés par la marque de 4-2 devant 1 317 personnes à la maison.

La série se transportait du côté de Trois-Rivières pour le deuxième match d’une série 2 de 3. Les deux entraîneurs-chefs octroient le filet à Victor Régis et Philippe Boucher.

Les Chevaliers se sentent d’attaque au premier vingt alors qu’ils cadrent plusieurs tirs sur la cage de Victor Régis, mais ce dernier ferme la porte. Les Estacades s’inscrivent tôt au pointage alors que Chad Lygitsakos s’échappe et déjoue Boucher d’une feinte gauche droite. Les Lévisiens tente réduire l’écart et ont nettement l’avantage des tirs au but alors qu’ils dirigent 16 tirs contre 3 pour Trois-Rivières. Après 20 minutes de jeu, le pointage est de 1-0 pour les Estacades.

Le deuxième vingt est à l’image du premier alors que les Chevaliers dominent au niveau des tirs au but et passent beaucoup de temps en zone offensive. Malgré un effort soutenu, les protégés de Pier-Luc Giguère peinent à déjouer Régis. À mi-chemin, les Estacades se retrouvent en avantage numérique et ils en profitent alors que Samuel Rheault bat Boucher entre les jambières. Ce but chasse le vétéran et il est remplacé par Antoine Proulx. Ce changement de gardien semble fouetter les Chevaliers alors qu’à 14 :24, Justin Thibault orchestre une belle pièce de jeu et remet à Elliot Lacroix qui glisse la rondelle dans une cage abandonnée. Après 40 minutes, la marque est 2-1 pour les Estacades.

Les Estacades veulent freiner le vent dont les Chevaliers profitaient en fin de deuxième et c’est que Lygitsakos réussi en battant Antoine Proulx d’un tir précis. Les locaux ne regarderont plus derrière alors que Loranger et Lottin inscrivent un but à leur tour ce qui porte la marque à 5-1.

La marque finale 5-1 Trois-Rivières. Ils gagnent la série 2-0 et affronteront le Blizzard.

Pour les Chevaliers, ils sont relayés au chemin du repêchage et retrouveront la glace le mercredi 13 mars. Les détails calendrier et l’opposant reste à être déterminé au moment d’écrire ces lignes.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile: Chad Lygitsakos des Estacades

2e étoile: Thomas Guérard des Estacades

3e étoile: Derek Morin-Richard des Estacades