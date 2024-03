L'école de danse Dan-zaa touche le coeur du jury à Bravissimo

L'école de danse Dan-zaa a été amplement remarquée par le jury lors de la compétition Bravissimo qui se tenait à Drummondville en fin de semaine passée.

Trois groupes de danseurs ont reçu un Coup de coeur des juges en plus d'obtenir la première position dans leur catégorie respective, Outstanding, DZ Royalty ainsi que Beware. No Rules a également terminé en première place.

Qui plus est, No rules varsity, No limitz varsity et Trouble maker se sont vus remettre le titre d'argent et No limitz, le titre de bronze.

La semaine précédente, les Beaucerons ont participé à Reprezent, une autre compétition qui se tenait cette fois-ci au Centre de Congrès de Québec. À cette occasion, un groupe a terminé en première place (Rival), cinq groupes ont terminé en deuxième position (Mini crew, D-Squad, Mamzaile, Mystics, No rules) et quatre groupes ont obtenu une troisième place (D-ladies, No limitz, No limitz varsity, Beware). Pour finir, Trouble maker, No rules varsity et D-Crew sont repartis avec la quatrième position et Outstanding avec la sixième place.

« Nous sommes fiers de tous nos danseurs. Des plus jeunes aux plus vieux, des plus débutants aux plus avancés, vous avez su rayonner sur les scènes de Reprezent et Bravissimo », a souligné l'établissement dans une publication Facebook.