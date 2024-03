Le Perfection-Auto en finale

Grâce à une victoire de 5 à 4, vendredi dernier face à Saint-Georges, le Perfection-Auto de Saint-Prosper retourne en finale de la Ligue de hockey junior A Beauce-Frontenac (LHJABF).

Les hommes de Stéphane Poulin devront donc affronter les joueurs de Coleraine en finale, puisqu'ils ont éliminé la formation de Lac-Mégantic ce dimanche.

« On a été discipliné, c’est d’ailleurs un des points tournants de la dernière série. On mérite ce qui nous arrive, on travaille fort. Maintenant on se concentre sur Coleraine, on arrive en santé et reposé pour cette finale », a souligné l’entraîneur-chef du Perfection-Auto.