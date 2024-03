Une fiche presque à .500 pour les équipes Canam Beauce-Appalaches

Les équipes du Canam Beauce-Appalaches, qui évoluent au sein de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, ont encaissé presque autant de victoires que de défaites (aussi des nulles) lors des matchs disputés au cours de la dernière fin de semaine.

C'est le cas de la formation M13 AAA, qui s'est rendue à Forestville affronter les Nord-Côtiers. La première partie a été difficile. Tirant de l’arrière 4 à 1 après deux périodes, la troisième fut encore plus désastreuse, alors que l'équipe beauceronne a perdu 9 à 3.

Le lendemain, une forte troisième période est venue sauver un peu le voyage. Tirant de l’arrière 5 à 2 avec cinq minutes à jouer, Pier-Olivier Bernard, Lucas Valdron et Charles Groleau ont inscrit trois buts sans riposte, pour un match nul de 5 à 5.

M13 Élite

Le club disputait deux parties dans la région de Québec.

Samedi dernier, bien que le Canam ait pris les devants 2 à 1 et 3 à 2 contre la formation du Blizzard, l’équipe s'est inclinée 4 à 3, avec un but en fin de troisième période. Adam et Nathan Duhamel y ont été chacun d’une performance de deux points.

La partie disputée le lendemain, contre les As de Québec, est à oublier avec une défaite de 12 à 2.

M15 AAA

Le M15 AAA était lui aussi à Forestville pour y affronter les Nord-Côtiers. L’attaque était loin d’être en panne pendant le weekend. Deux victoires très convaincantes au résultat de 12 à 1 et 8 à 4. Ludovic Plante a terminé avec sept points, Louis-David Bédard, Simon Delarosbil, Loik Poulin et Ludovic Doyon ont aussi enregistré quatre points chacun au cours de la fin de semaine.

M15 Elite

Le M15 Elite se rendait à Rivière-du-Loup pour y affronter L’Albatros dans un programme double. Samedi, tirant de l’arrière 2 à 0 après une période, et 3 à 1 à l'issue de la seconde, l’équipe a été incapable de revenir de l’arrière. L'Albatros l’a emporté 6 à 3.

Dimanche, le Canam a bien commencé bien le match en prenant les devants 2 à 1 après une période. Milan Duhamel a porté la marque 3 à 1 dans la première minute de la deuxième période. L’Albatros est revenu dans la partie pour créer l’égalité en début de troisième période. C’est avec moins de cinq minutes à faire au cadran que la formation de Rivière-du-Loup s'est sauvée avec la victoire.

M17 AAA

Le M17 AAA affrontait aussi l’Albatros en fin de semaine. Le club louperivois a ouvert la marque dès la première minute de jeu mais le Canam a répliqué une minute plus tard pour égaliser 1 à 1. L’avantage numérique du Canam a fait la différence dans la partie alors que William Lessard et Zachary Duhamel ont marqué pour donner la victoire aux Beaucerons 3 à 2.

Après une période sans but dans la deuxième rencontre du weekend, le Canam a pris les devants 2 à 1 après deux périodes, aCharles-Antoine Dubé et Dominic Bolduc, ayant été les marqueurs. Le Canam a explosé avec quatre buts en troisième pour gagner 6 à 3.