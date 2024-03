Éliot Grondin victorieux à la maison

Médaillé d’or et de bronze il y a un an au Mont-Sainte-Anne, Eliot Grondin a poursuivi sa lancée en sol québécois samedi, montant une fois de plus sur la plus haute marche du podium devant ses partisans en Coupe du monde.

Cette victoire, sa sixième de la campagne, représente un record pour un athlète masculin en une saison de Coupe du monde de snowboard cross. Il dépasse son compatriote Jasey-Jay Anderson (2001), ainsi que le Français Pierre Vaultier (2010), qui en avaient remportées cinq.

« On va essayer d’en faire une septième », a lancé Grondin en souriant à sa sortie du podium. « C’est une belle fiche, surtout que j’ai manqué une compétition la semaine dernière. Je ne savais pas que c’était un record, j’ai eu du plaisir tout l’hiver. »

En finale, le Québécois a pris les choses en main dès la sortie des portillons de départ. Il n’a jamais eu à regarder derrière par la suite en demeurant solide dans les virages pour faire plaisir aux amateurs présents près de la ligne d’arrivée.

« Gagner aujourd’hui (samedi), à la maison, c’est vraiment incroyable. Je suis content. On ne s’habitue pas de gagner une Coupe du monde, particulièrement à la maison. C’était une de mes bonnes descentes de la journée en finale », a indiqué Grondin.

Il a été accompagné sur le podium par l’Australien Cameron Bolton, deuxième, et par le Tchèque Radek Houser, troisième. Le Britanno-Colombien Evan Bichon a pris le quatrième rang, lui qui participait à la première finale de sa carrière en Coupe du monde.

Premier en qualification la veille, Grondin a connu des départs moins rapides lors des trois premières manches de la journée. Il a toutefois été explosif dans les sections suivantes pour revenir de l’arrière et remporter chacune des courses.

« Dans les vagues, ç’a adonné que j’étais souvent contre des gars super forts dans les départs. Je ne gagnais pas le départ, mais je savais quoi faire pour les dépasser ensuite. J’aimais mieux être plus sécuritaire en partant et aller chercher de la vitesse par la suite. »

Grâce à ses excellents résultats tout au long de la saison, Eliot Grondin est déjà assuré de soulever le globe de cristal dimanche avec une dernière course à disputer. Le vainqueur du jour tente de ne pas trop réfléchir à cet exploit, lui qui veut se concentrer sur l’épreuve de dimanche avant de passer aux célébrations.

« J’essaie de ne pas trop y penser, j’ai une course à préparer pour demain (dimanche). Je ne pense pas à l’après-course, je vais rester dans le moment présent, j’ai du travail à faire. On pourra penser à tout ça en fin de journée demain », a-t-il conclu.

En plus de Grondin, les Québécois Tristan Bell, Noah Royz, Griffin Mason et William Scott seront de la partie dimanche au Mont-Sainte-Anne pour le dernier départ en Coupe du monde de la saison 2023-2024.

Source: Sportcom Info