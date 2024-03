Les Condors entament les demi-finales à la maison

Les Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches se préparent à entamer les demi-finales de la Coupe NAPA avec un premier match ce vendredi, 29 mars à 20 h, au Centre Frameco de Saint-Joseph.

Dans cette nouvelle série 4 de 7, ils affronteront l'Everest de la Côte-du-Sud de Montmagny.

Après leur victoire convaincante de 6-3 lors d’un sixième match en quart de finale contre les Panthères de Saint-Jérôme, les Condors se sont assurés d’une place en demi-finale pour la troisième année consécutive dans la Ligue de hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

L’entraineur Jonathan Ferland se montre très fier de la belle performance lors de la première ronde des séries éliminatoires. « L‘adversité a été très grande, mais les joueurs ont répondu présents à chaque fois. La deuxième ronde s’annonce une série remplie d’émotion dû à la proximité des deux équipes. Ce sera un grand défi que nous devons aborder une journée à la fois, car Montmagny est une puissance cette année et on va sûrement avoir droit à une longue série en demi-finale. »

La population beauceronne est invitée à venir supporter son équipe locale vendredi, en portant des vêtements aux couleurs des Condors. Des places assises et debout seront disponibles pour accueillir le public, mais on demande d’arriver tôt si vous désirez avoir une place. En vente au coût de 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, les billets sont disponibles à la billetterie du Centre Frameco le jour du match.

Calendrier des matchs prévus en demi-finale

Match No 1 – Vendredi 29 mars à 20 h au Centre Frameco de Saint-Joseph

Match No 2 – Dimanche 31 mars à 16 h à l’aréna de Montmagny

Match No 3 – Mercredi 3 avril à 20 h au Centre Caztel de Sainte-Marie

Match No 4 – Vendredi 5 avril à 20 h à l’aréna de Montmagny

Match No 5* – Dimanche 7 avril à 16 h au Centre Caztel de Sainte-Marie

Match No 6* – Mardi 9 avril à 19 h 30 l’aréna de Montmagny;

Match No 7* – Mercredi 10 avril à 20 h au Centre Caztel de Sainte-Marie;

*Si nécessaire