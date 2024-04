La LHJAA de Chaudière-Appalaches remet ses trophées de saison régulière

L’organisation de la Ligue de hockey junior AA Chaudière Appalaches (LHJAACA) a profité du début de la grande finale pour honorer des joueurs et des équipes qui se sont démarqués au cours de la saison régulière 2023-2024. Des trophées et des bannières ont été remis en présence du président de la ligue, François Loubier.

Ainsi, grâce à une récolte de 50 points lors de la dernière saison, Louis Nadeau, de la formation des Beaucerons de Sainte-Marie, a mis la main sur le trophée du meilleur pointeur, alors que la mention du joueur le plus utile a été décerné à Jordan Lambert, du PG de Lotbinière, et le titre du meilleur défenseur à Julien Breton de l’Expert de Saint-Romuald.

À égalité, deux équipes ont remporté cette année le trophée du meilleur duo de gardiens de buts en ayant récolté chacune une moyenne de buts par match de 2,47 au cours des 26 parties de la saison régulière. Donovan Perreault et Justin Boucher, du V Boutin de Plessisville, ainsi que Dominic Leclerc et Anthony Annen, des Beaucerons de Sainte-Marie, ont récolté ce prestigieux titre.

Comptant dix formations au total, le comité organisateur de la ligue a également nommé la meilleure équipe dans chacune de ses divisions. Avec 59 points obtenus en 26 matchs, l’Expert de Saint-Romuald s’est vu décerner le titre de l’équipe championne dans la division Littoral. De son côté, les Beaucerons de Sainte-Marie ont été couronnés équipe championne dans la division Beauce, pour une deuxième année consécutive, en amassant 69 points en 26 matchs. C’est d’ailleurs cette équipe qui a obtenu le trophée du classement général toute division confondue, avec 22 victoires et seulement trois défaites au cours de la dernière saison.

Célébrée à chaque fin de saison, cette cérémonie se veut une tradition importante pour la ligue. « Nos joueurs et nos bénévoles sont le cœur de notre ligue. Sans eux, sans leur dépassement et sans leur rigueur, notre organisation ne pourrait pas évoluer à la même vitesse. En tant que président, il est primordial de souligner leur exploit et les motiver à continuer de si bien représenter la ligue. C’est donc une fierté pour nous de remettre ces trophées et ces bannières année après année. », de déclarer le président, François Loubier.

Rappelons que l’Expert de Saint-Romuald et le V Boutin de Plessisville s’affrontent présentement en finale afin de mettre la main sur l’ultime coupe Luc Loubier, en l’honneur de cet homme qui a fondé cette ligue et qui a consacré 50 ans de sa vie au hockey.