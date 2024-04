Course automobile: sept recrues parmi les 35 pilotes inscrits

La Série ACT-LMS Québec de course automobile reviendra en force en 2024 sur la piste de l’Autodrome Montmagny, et sur celle de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, alors que la liste des 35 pilotes actuellement inscrits vient d'être officiellement dévoilée.

Avec une combinaison de vétérans chevronnés et de nouvelles équipes prometteuses, cette saison sera animée par des luttes acharnées, tant dans la course au championnat que dans la bataille pour le titre de recrue de l’année.

Pour les retours en piste, on compte bien sûr le champion 2023 de la série, le Joselois Raphaël Lessard, ainsi que Mathieu Kingsbury et William Larue, respectivement 2e et 3e, à l'issue de la saison de l'an dernier. Outre Lessard, les pilotes de la Beauce qui sont inscrits sont Alexandre Tardif (Notre-Dame-des-Pins), Pier-Luc Labbé (Saint-Joseph-de-Beauce), Philippe Poulin (Saint-Georges), Jeff Côté (Beauceville) et Carl Poulin (East-Broughton).

Parmi les sept recrues qui font leur entrée dans l'arène de la plus haute division de stock-car de la province, on retrouve Sylvain Labbé de Saint-Joseph. « L’ambition et la combativité de ces nouveaux venus les positionnent comme des candidats sérieux qu’il faudra surveiller de près dès le début de la saison. Ces équipes ajoutent une dimension de suspense supplémentaire à cette saison qui sera à coup sûr électrisante », indiquent les responsables du circuit.

En plus des pilotes inscrits à cette liste, d’autres compétiteurs en provenance du Québec mais aussi des États-Unis feront des apparitions en certaines occasions. Ce sera notamment le cas lors des deux présences de la série American Canadian Tour à Vallée-Jonction et à Montmagny. Certains coureurs de la série pilotée par Nascar Canada pourraient s’ajouter en ACT LMS Québec à l’occasion.

En Beauce, la première course du circuit ACT-LMS Québec sera disputée le 11 mai, mais la piste de Vallée-Jonction ouvrira sa saison 2024 le 27 avril avec la course Enduro 300.