Trois joueurs du Cool FM annoncent leur retraite

Après son élimination contre Rivière-du-Loup, ce jeudi 4 avril, trois joueurs emblématiques de l'organisation du Cool FM ont annoncé mettre un terme à leur carrière.

En effet, Raphaël Girard, Yannick Tifu et le capitaine Keven Cloutier ont informé, chacun leur tour, les partisans de leur départ à la retraite.

Dans un premier temps, c'est le gardien Raphaël Girard qui avait fait savoir à l'organisation et à ses coéquipiers que cette campagne 2023-2024 serait sa dernière. Le gardien de 33 ans met ainsi fin à près de quatre saisons avec le club beauceron.

« On se connaît pas tant personnellement, mais pourtant, je vous aime tant. Depuis 5 ans, vous m’avez fait vivre beaucoup d’émotions. En commençant par la première partie que j’ai disputée à St-Georges jusqu’à tout dernièrement à Ste-Marie. Il y a eu des hauts, qui peut oublier la partie #6 de la finale l’an passé? Mais il y a aussi eu des bas…tout dernièrement. Malgré tout, vous avez été nombreux à avoir été présents pour mes coéquipiers et moi. Votre passion restera à jamais dans mes souvenirs. Je voudrais vous remercier. Oui, j’aurais aimé marqué l’histoire du Cool FM et de la ligue un peu plus, mais l’important c’est que vous, vous m’avez marqué.

St-Georges, je t’aime et merci pour tout! », a partagé le joueur sur la page des fans du Cool FM.

Après l'élimination contre les 3L, c'est le capitaine, Keven Cloutier qui a décidé de mettre fin à sa carrière avec un total très impressionnant de 18 saisons effectuées au sein de l'organisation.

« À mon tour de vous dire un énorme merci pour toutes ces années passées à Saint-Georges. On l’a souvent dit, mais je le pense vraiment qu’on est choyé d’avoir les meilleurs fans de toute la ligue ici à Saint-Georges. Vous m’avez tellement fait vivre de grandes émotions pendant 18 saisons et j’ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires et des joueurs formidables qui resteront à tout jamais des amis. Il y a tellement de choses que je voudrais dire mais les mots me manquent malheureusement, mais principalement je veux vous exprimer ma gratitude de m’avoir permis de vivre ma passion avec vous et j’ai le sentiment d’avoir été supporté par vous tous et ce malgré les moments les plus difficiles », a écrit le joueur de 43 ans sur ses réseaux sociaux.

« Je veux aussi dire que j’ai été choyé durant toutes ces années d'avoir été traité comme un pro, par une organisation de pro et je ne nommerais pas tout le monde, mais je parle de toutes les personnes qui sont passées dans cette organisation comme gestionnaires et/ou dirigeants et je tiens à dire un gros merci à tous ces gens. Merci! Il est temps de me retirer et laisser la place aux jeunes et à d’autres et ces moments passés sur la glace à compétitionner devant vous tous, vont me manquer énormément et risque de me laisser un grand vide… Merci mille fois du fond du cœur à tous et au plaisir de se croiser au Centre Lacroix-Dutil plus tôt que tard ».

Le dernier a avoir annoncé sa retraite est le numéro 10 de l'organisation, Yannick Tifu. Ce dernier aura largement su marquer les partisans du Cool FM et l'histoire du club beauceron avec près de 266 points en 218 parties. Il aura été l'un des joueurs les plus importants du parcours 2022-2023, qui a ramené la Coupe Vertdure à Saint-Georges, 10 ans après le premier titre.

Voici le message qu'il a adressé aux partisans sur Facebook : « Dure de prendre la parole après le plus grand que la ligue ait connu en Kevin Piper Cloutier et l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai côtoyé. Mais à mon tour, je veux prendre le temps de remercier toute l’organisation /propriétaires du Cool FM de m’avoir donné la chance de porter le chandail du Cool pendant 7 belles années. Merci d'avoir cru en moi et d’avoir effectué cet échange à l’été 2019 pour me ramener où j'ai toujours voulu jouer et gagner un championnat. Une organisation de pro qui traite ses joueurs en pro. Merci aux entraîneurs que j’ai eu (Dean, Bert, Eric, Serge, Dom, Laurent alias Larry). Désolé si parfois le Tif n'était pas facile à gérer, mais vous avez fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne ».

« Merci à tous les coéquipiers que j’ai eu la chance de côtoyer. Je vous aime les frères. À vous les partisans, merci mille fois de m’avoir fait vivre des moments incroyables, vous êtes définitivement les meilleurs partisans de la ligue. Sans vous, on n'aurait pas la chance de jouer et vivre tous ces beaux moments. Je vous dis pour une dernière fois merci. Je vous promets qu'on va se revoir aux games du Cool. Cool un jour, Cool toujours », a-t-il conclu.

De son côté, le Cool FM a prévu de rendre plusieurs hommages individuels dans les semaines à venir pour ses trois joueurs.