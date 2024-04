Les Condors l'emportent contre l'Everest et restent en course

Marie-Philip Poulin fait partie des 100 personnes les plus influentes du Québec en 2024, selon ce qui a été publié par L'actualité. En effet, la Beaucevilloise se trouve à la 55e place du classement grâce à sa carrière en hockey. Elle a reçu plusieurs médailles d'or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde et est désormais la capitaine ...